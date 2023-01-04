خبير مصرفي يجيب ..هل يتم طرح شهادة ادخار بسعر فائدة 30%؟

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قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بسعر فائدة 25% يعد خطوة استباقية من البنوك لمواجهة التضخم ووقف ارتفاعه والحد من المضاربة على الدولار، لافتا إلى أنه حال تأخر إصدار تلك القرارات كانت ستضطر إلى إصدار شهادة بعائد 30% على الأوعية الادخارية، لكبح جماح التضخم.



وأضاف متولي فى تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه ليس هناك حاجة حاليا لطرح شهادات بعائد أعلى من الـ25 في ظل توجه البنك المركزي للقضاء على مضاربات العملة الأمريكية، متوقعا استقرار سعر الصرف بالبنوك في حالة نجح البنك المركزي في توفير الدولار بالقطاع المصرفي.



سعر الفائدة الحقيقي على شهادات الادخار بالموجب بنسبة 4% لأول مرة

وتابع: أن سعر الفائدة الادخارية لأول مرة يصبح بالموجب بنسبة 4% عقب الطرح الأخير.

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منها طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد.. مصرفي: أجندة المركزي تناقش هذه القراراتشهادات الادخار المطروحة من شأنها إغراء مكتنزي الدولار للحصول على عائدوأشار إلى أن الطرح الأخير من شأنه جذب السيولة وإغراء مكتنزي الدولار للتخلي عنه بديل يدر عائد، حيث أن البنك المركزي يتجه لتلبية احتياجات الأسواق الدولارية، والإفراج الكامل عن البضائع المكدسة بالموانئ، موضحا أنه عقب الانتهاء من الإفراج عن البضائع بالموانئ وتوفير الدولار بالقطاع المصرفي، فإن سعر الدولار سيتجه لاستقرار تام ما يدعم الاقتصاد الكلي.أوضح أنه عقب الانتهاء من هذه التحديات يتعين تنفيذ إجراءات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد مثل سد عجز الموازنة في الميزان التجاري، متابعا، أنها خطوات في الاتجاه الصحيح تكتمل بتوافر الدولار في البنوك، مضيفًا أن بداية الاصلاح الاقتصادي، توفير سعر واحد للدولار والذي يعني أن المنظومة الاقتصادية وخطواتها الأخيرة آتت نتائج إيجابية.وحقق بنكا الأهلي و مصر أعلى معدلات لسعر الفائدة، على شهادات الادخار بعد طرحها بعائد يصل إلى 25%.وقرر بنكا الأهلي ومصر، اليوم الأربعاء، طرح شهادة ادخار بعائد 25% لجميع العملاء بدءا من اليوم بجميع الفروع، بحيث يحصل راغب الادخار على فائدة 25% على القيمة الإجمالية نهاية المدة ونحو 22.5% شهريا.