بالولايات المتحدة العثور على 30 "توكة" شعر فى بطن قطة .

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أصيب الأطباء البيطريون في ساوث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية بالذهول عندما أزالوا أكثر من ثلاثين من حاملات توكة الشعر من معدة قطة لإنقاذها، عانت لأيام من الألم بمعدتها، وفقا لموقع " نيويورك بوست".



أحضر رجل القطة جولييت، وقطتين أخريين إلى جمعية تشارلستون لرعايه الحيوانات بعد أن لاحظوا أن القطط تعانى من الضعف في الشارع بعد ان تركها أصحابها دون عناية.



اعتقد الأطباء في مستشفى الحيوانات أن جولييت كانت بصحة جيدة عند وصولها، وتعانى فقط من الجوع، ولكن بعد عدة أسابيع أصبحت خاملة وتوقفت تماما عن الأكل، وذلك عندما اكتشف التصوير الشعاعي انسدادًا غير عادي في بطنها.



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قال لي جاميسون، المدير المساعد للرعاية البيطرية في الجمعية، إن الفريق الجراحي اكتشف "مجموعة لا نهاية لها من الخيوط في معده القطة".تراكم توك الشعر داخل معدة القطةكانت جولييت قد ابتلعت بالفعل 38 ربطة شعر، مما أدى إلى تراكمها الداخلي.قال جاميسون لوسائل الإعلام المحلية: "لم أر شيئًا كهذا من قبل".لم تتضرر أمعاء جولييت بسبب الأجسام الغريبة؛ ومع ذلك، أدى الانسداد إلى حالة خطيرة في الكبد يتم علاجها الآن.وأضاف جاميسون: "علينا أن نتأكد، أثناء إطعامها لها، أن نحافظ على توازن شواردها".رجل ينقذ قطة من الموت فى إعصار إيانفي موقف إنساني اخر وفى الوقت الذى تضرر فيه سكان فلوريدا بشكل كبير من إعصار إيان، الشهر الماضى، بعدما وصل إلى اليابسة ظهر، عرّض أحد السكان حياته للخطر لإنقاذ قط كان عرضة للعاصفة العاتية، حيث حظى مقطع فيديو نشرته Megan Cruz Scavo على "تويتر" باهتمام كبير.وحسبما نشر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يُظهر الفيديو، الذى تم التقاطه فى بونيتا، على الساحل الجنوبى الغربى للولاية، مايكل وهو يعبر المياه التى تصل إلى ركبته، متجهًا نحو وحدة تكييف تقف قطة عليها.