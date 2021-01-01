تعرف على الفوائد الصحية والتجميلية لخليط العسل بالليمون



العسل بالليمون العسل بالليمون

تعرفي مع لهلوبة على الفوائد الصحية والتجميلية لخليط العسل بالليمون، العسل والليمون من أكثر المواد الطبيعية المفيدة للجسم، في كل منهم عدد من الخصائص العلاجية والتجميلية أيضًا، كما أنهما معالجان من أمراض كثيرة، وكذلك يستخدم في وصفات جمال طبيعية فعالة، وهو ما يجعل نتائج المزج بينهما مزيج سحري في علاج كثير من المشكلات الصحية وكذلك مستحضر تجميل طبيعي وآمن، وفي حالة استخدامة كوقاية طبيعية من الأمراض أو للعلاج ينصح بتناوله في المزيج في الصباح على الريق للحصول على أفضل النتائج الفعالة.



1- تخفيف نزلات البرد.



2- يساعد على التخلص من الامساك.

قد يعجبك أيضا...

3- يزيد من إحتمال فقدان الوزن.4- ترطيب ونضارة البشرة.1- تخفيف نزلات البرد:مشروب العسل والليمون من أكثر الخلطات التي تساعد في علاج نزلات البرد، حيث تساعد على تخفيف المخاط في بعض الأحيان ومنع الجفاف، كما أنه مهدئ فعال للسعال، وفي هذه الحالة يشرب الخليط يوميًا حسب الحاجة، ويكون بعصر نصف ليمونة في كوب من الماء وشربه مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم مع اضافة العسل حسب مقدار الحلاوة المطلوب2. يساعد على التخلص من الإمساك:يعتبر هذا المزيج من أقوى الخلطات وأسرعها في علاج حالات الإمساك، حيث يساعد على تحفيز حركة الأمعاء وإنتاج مادة مخاطية مرطبة للقولون وملينة، ما يسهل حركة الأمعاء وصولًا لعملية الإخراج الحيوية.3- يزيد من إحتمال فقدان الوزن:بخلاف الخصائص المطهرة للمعدة التي يتمتع بها هذا الخليط، فإن الليمون الموجود فيه يحتوي على نوع من الألياف التي تسمى البكتين، والتي تعطي شعوراً بالشبع، كما أن الماء الدافئ والعسل والليمون يعملون معاً على خلق محيط أكثر قلوية في المعدة ، مما يساعد على فقدان الوزن بصورة أسرع وهو ما يدعونا بالطبع للتحدث عن رجيم الليمون.4- يعمل على ترطيب ونضارة البشرة:الليمون ينقي البشرة وينظفها، كما أن خصائص العسل المرطبة تعمل على تنعيم البشرة ونضارتها، والخلط بينها ينتج مزيجًا يعد من أفضل الماسكات للبشرة، وذلك من خلال خلط ملعقة من العسل مع ملعقة من الليمون وتقليبهم حتى يصبح خليط متجانس ثم يوضع على الوجه، وبعد ربع ساعة على الأكثر قومي بمسح الماسك بواسطة منشفة مبللة بماء دافيء.