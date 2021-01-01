

الدوالي الدوالي

مرض دوالي القدمين هو مرض شائع ويعرف بتضخم الأوعية الدموية، لتتشكل خطوط زرقاء وحمراء تنتشر وتظهر في معظم الأماكن في منطقة القدم، وهو مرض يحدث غالبًا بسبب تقدم العمر أو بسبب الوزن الزائد للمريض، أو بسبب عامل وراثي، أو بسبب الوقوف لساعات طويلة، كما أن المرأة الحامل يمكن أن تصاب بالدوالي، عند وقوفها لعدد ساعات طويل مع وزنها الزائد حينها، وعند الإصابة بهذا المرض ينصح باستشارة الطبيب، ولكن هناك وصفات طبيعية تساعد في علاج مرض الدوالي، يمكنكِ معرفتها من خلال السطور التالية على موقع لهلوبة.



وصفات طبيعية تساعد في علاج الدوالي:

الوصفة الأولى والأشهر:

ربع كوب شوفان – 2 ملعقة خل تفاح – 2 ملعقة زنجبيل.



طريقة التحضير والاستخدام:

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- في البداية قومي بغلي الشوفان، ثم صفيه واتركيه حتى يبرد.- بعد ذلك ضعي خل التفاح والزنجبيل على الشوفان المصفى، وقلبي جميع المكونات معًا.- بعد ذلك دلكي بهذا الخليط المناطق التي بها دوالي، واتركيها على المنطقة المصابة لمدة 15 دقيقة تقريبًا، ثم اشطفي المنطقة بماء فاتر، ثم قومي بارتداء شراب الدوالي "من الصيدلية".- استخدمي هذا الخليط مرتين يوميًا، وارتدي شراب الدوالي طوال الوقت.الوصفة الثانية:المكونات:خل التفاح.طريقة الاستخدام:- دلكي خل التفاح على المناطق التي بها دوالي، واتركيه على المنطقة المصابة لمدة 15 دقيقة تقريبًا، ثم اشطفي المنطقة بماء فاتر، ثم قومي بارتداء شراب الدوالي "من الصيدلية".- استخدمي هذا الخليط مرتين يوميًا، وارتدي شراب الدوالي طوال الوقت.الوصفة الثالثة:المكونات:زيت الزيتون.طريقة الاستخدام:- دلكي زيت الزيتون على المناطق التي بها دوالي، واتركيه على المنطقة المصابة لمدة 15 دقيقة تقريبًا، ثم اشطفي المنطقة بماء فاتر، ثم قومي بارتداء شراب الدوالي "من الصيدلية".- استخدمي هذا الخليط مرتين يوميًا، وارتدي شراب الدوالي طوال الوقت.الوصفة الرابعة:المكونات:بقدونس.طريقة الاستخدام:- في البداية قومي بغلي أوراق البقدونس في كمية من الماء، ثم اتركيه حتى يبرد.- بعد ذلك دلكي المناطق المصابة بالدوالي بمغلي البقدونس، واتركيه على المنطقة المصابة لمدة 15 دقيقة تقريبًا، ثم اشطفي المنطقة بماء فاتر، ثم قومي بارتداء شراب الدوالي "من الصيدلية".- استخدمي هذا الخليط مرتين يوميًا، وارتدي شراب الدوالي طوال الوقت.ملحوظة: قومي باستشارة الطبيب المعالج قبل استخدام أي واصفة من هؤلاء، لضمان العلاج التام من الدوالي.، وبعد 25 يوم من استخدام هذه الوصفات ستلاحظين نتيجة فعالة في علاج الدوالي.