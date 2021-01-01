يتعرض مدرب للأفتراس من نمر خلال عرض فى السيرك

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نجا مروض حيوانات مفترسة من هجوم غادر، عندما باغته نمر وانقض عليه أثناء أداء حركات استعراضية في سيرك إيطالي،

وتعرض المدرب إيفان أورفي (31 عاما) للهجوم من الحيوان المفترس، في سيرك "مارينا أورفي" بمقاطعة ليتشي جنوبي إيطاليا.

وتظهر لقطات مروعة لحظة الهجوم، حيث تسلل النمر من خلف المدرب الذي كان يعطي تعليمات لنمر آخر، وسحبه إلى الأرض من ساقه قبل أن يقفز على ظهره ويعضه في مناطق متفرقة من جسده.

ونقل المدرب إلى المستشفى مصابا بجروح عميقة في الرقبة والساق والذراع، لكنه نجا لحسن حظه من إصابات كادت تهدد حياته وغادر المستشفى في وقت لاحق وعزل النمر الذي نفذ الهجوم، من أجل الخضوع لفحوص طبية بيطرية.

وأضاف كوماروتو: "الحيوانات التي تقدم عروضها في السيرك تعيش أسيرة خلف القضبان في مساحة محدودة، وتتعرض لضغوط دائمة. إنها تعيش حياة مخالفة لطبيعتها وفي بعض الأحيان تتمرد".

وكان قد تعرض مروض سيرك في روسيا لهجوم من قبل أنثى الأسد أمام جمهور يضم أطفالًا، وتسبب في إصابة امرأة حامل بنوبة صرع، بينما اندفع الأطفال الخائفون وأولياء أمورهم، حسبما ذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية .

وكان المدرب الذى يدعى مكسيم أورلوف وموظفو السيرك الآخرون قاموا بصد انثى الأسد وتدعى (فيجا) باستخدام العصيان، حيث تسببت في إصابات كثيرة وكانت هناك العديد من الدعوات لحظر الحيوانات الحية في السيرك

المصدر: الاخبار المسائي

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