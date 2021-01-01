ينفق يابانى أكثر من 15 ألف دولار ليتحول الى كلب



كلب كلب

(ولقد كرمنا بنى ادم) صدق الله العظيم الا ان بعض البشر ترفض تكريم المولى لهم وجنونهم ووجنوح افكرهم وفطرتهم تدفعهم اتجربة حياة الحيوانات حيث أنفق ياباني أكثر من 15 ألف دولار لتحقيق حلم حياته، وهو التحول إلى كلب، وقد استغرق الأمر 40 يوما حتى تمكن من تحقيق طموحه الغريب.



الرجل ويُدعى توكو دفع 15.7 ألف دولار من أجل ابتكار زيّ كلب مخصّص له صنعته شركة "Zeppet" للنحت، .

واستغرق صنع زي الكلب حوالي 40 يوماً للانتهاء من تصميمه، وإجراء عدة تجارب للتأكد من ملائمته للحركة وتوافق المقاسات مع جسد توكو.

وعقب حصوله على الزي، تدرّب توكو على التصرف مثل كلب حقيقي. ونشر على قناته عبر "يوتيوب" مقاطع فيديو وهو يتصرف ككلب فيتدحرج ويلعب ويستريح على أرجوحة شبكية ويأكل طعاماً مزيّفاً للكلاب ويهز ذيله.

وكشف توكو عن قلقه من آراء الآخرين وخاصة أصدقائه، قائلا "نادراً ما أخبر أصدقائي لأنني أخشى أن يظنوا أنني غريب الأطوار. بدا أصدقائي وعائلتي مندهشين للغاية عندما علموا أنني أصبحت حيواناً".



ورغم هذه النظرة المستهجنة لتصرفاته، أشار توكو إلى أن تحوّله إلى حيوان كان حلم طفولته، لافتاً إلى أنه يستمتع بفعل الأشياء التي تفعلها الكلاب.

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وقد انتشرت ظاهرة الكلاب البشرية مؤخرا في أوروبا وخاصة في بريطانيا، حيث يمارس عدد من الرجال حياة الكلاب، يرتدون أزياء الكلاب المصنوعة من اللاتكس والجلد ولديهم علاقات مع عمال من البشر، والمتحمسين لها يقولون إنها ليست دائمًا ولكنهم يريدون فقط أن يعيشوا حياة الكلاب.وتكشف تقارير إخبارية أن أكثر المنضمين لهذه الظاهرة هم ممن تعرضوا لمشاكل في صغرهم سواء تنمر أو عدم ثقة في النفس للبحث عن حياة جديدة ترتكز على الخضوع، وبالتالي باتوا يعيشون الحياة بطريقة الكلاب.