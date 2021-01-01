فيديو .. آخر تطورات صفقة انتقال يعقوبو إلى الأهلي

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يعقوبو


قرر مسئولو النادي الأهلي خضوع الغاني عبد العزيز يعقوبو مهاجم نادي ريو أفى البرتغالى للكشف الطبي قبل إتمام انتقاله إلى النادي الأهلي رسميا.



وكان اللاعب قد وصل إلى القاهرة مؤخرا من أجل إتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب.



الكشف الطبي


وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي أن اجراءات التعاقد لن تتم الا بعد اجتيار اللاعب لكل الفحوصات الطبية اللازمة من أجل التأكد من سلامته.

كشف مجدى عبد الغنى خلال تقديمه برنامج ملعب البلدوزر المذاع على قناة الشمس نجح مسئولو النادي الأهلي فى إنهاء صفقة ضم المهاجم الغانى العزيز يعقوبو لاعب ريو آفي البرتغالي، لتدعيم خط الهجوم فى الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجارى.

ولمتابعة المزيد حول انتقال الغاني عبدالعزيز يعقوبو إلى النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية .. تابع الفيديو جراف التالي:

المصدر: elbalad

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