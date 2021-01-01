تفاصيل .. المباحث تضبط رجال شرطة مزيفين استولوا على أموال موظف

ضبط رجال المباحث بالقاهرة ثلاثة عناصر إجرامية لقيامهم بإنتحال صفة رجال شرطة والإستيلاء على مبلغ مالى من موظف بشركة .
تفاصيل الواقعة
تبلغ لقسم شرطة البساتين من موظف بشركة أدوية خاصة بقيامه بالتواصل مع أحد الأشخاص غير معلوم لديه عبر إحدى صفحات بيع الأدوية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لشراء بعض الأدوية وإتفقا على التقابل بدائرة القسم ولدى وصوله فوجئ بسيارة ميكروباص توقفت أمامه وترجل منها شخصين يرتدى أحدهما ملابس أميرية وإستوليا منه على مبلغ مالى ولاذا بالفرار .
وفور اخطار اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وجه بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات البلاغ وضبط المتهمين وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وضُبط بحوزتهم عدد 2 زى أميرى وطبنجة صوت بداخلها عدد من الطلقات محدثة صوت وحقيبة يد خاصة بالمجنى عليه وهاتف محمول.
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