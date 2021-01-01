تفاصيل .. المباحث تضبط رجال شرطة مزيفين استولوا على أموال موظف



رجال شرطة مزيفين رجال شرطة مزيفين

ضبط رجال المباحث بالقاهرة ثلاثة عناصر إجرامية لقيامهم بإنتحال صفة رجال شرطة والإستيلاء على مبلغ مالى من موظف بشركة .



تفاصيل الواقعة

تبلغ لقسم شرطة البساتين من موظف بشركة أدوية خاصة بقيامه بالتواصل مع أحد الأشخاص غير معلوم لديه عبر إحدى صفحات بيع الأدوية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لشراء بعض الأدوية وإتفقا على التقابل بدائرة القسم ولدى وصوله فوجئ بسيارة ميكروباص توقفت أمامه وترجل منها شخصين يرتدى أحدهما ملابس أميرية وإستوليا منه على مبلغ مالى ولاذا بالفرار .



وفور اخطار اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وجه بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات البلاغ وضبط المتهمين وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وضُبط بحوزتهم عدد 2 زى أميرى وطبنجة صوت بداخلها عدد من الطلقات محدثة صوت وحقيبة يد خاصة بالمجنى عليه وهاتف محمول.

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واعترفوا بإرتكابهم الواقعة بأسلوب إنتحال صفة رجال الشرطة وأقر أحدهم بأنه عقب تواصله مع المجنى عليه من خلال "فيس بوك" ورغبته فى إستبدال المبلغ المالى المستولى عليه إلى عملة أجنبية إختمرت فى ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهمان الآخران فى تنفيذ مخططه .وبمواجهة المتهمان الآخران بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها ، وأعترفوا بإنفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية ، وبمواجهة المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهمين أيدها وأقر بإتفاقه مع أحد المتهمين على إستبدال المبلغ المالى المستولى عليه إلى عملة أجنبية خارج السوق المصرفى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.