بعد انتشاره .. كيف تساعد شخصا يعانى من الاكتئاب



الاكتئاب الاكتئاب

يعد الاكتئاب من أكثر المشكلات النفسية المنتشرة بين جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية فهو غير مرتبط فقط بمن يعانون من الفقر بل بين الجميع



ويعد الاكتئاب من أخطر الأمراض النفسية لأنه يترتب عليه الكثير من المضاعفات الخطيرة مثل قتل النفس أو السكري أو أمراض القلب أو ضعف المناعة



ووفقا لما جاء فى موقع “NHS” نقدم لكم طرق مساعدة شخص مصاب بالاكتئاب مهما كان سبب حالته النفسية.



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اجعلهم يعرفون أنك تهتم به وأنك موجود هناك للاستماع.تقبلهم كما هم دون الحكم عليهم أو توبيخهم .شجعهم برفق على مساعدة أنفسهم مثل الحفاظ على النشاط البدني وتناول نظام غذائي متوازن والقيام بأشياء يستمتعون بها.احصل على معلومات حول الخدمات المتاحة لهم ، مثل خدمات العلاج النفسي (IAPT) أو مجموعات دعم الاكتئاب الالكترونية.ابق على اتصال معهم عن طريق المراسلة أو الاتصال الهاتفي أو الاجتماع لتناول القهوة.الأشخاص المصابين بالاكتئاب يمكن أن يصبحوا معزولين وقد يجدون صعوبة في مغادرة منازلهم.حاول أن تتحلى بالصبر فى التعامل مع الشخص المصاب بـ الاكتئاب فالاستجابة للتغير والنصائح ليست سهلة عليهم .اعتنِ بنفسك لأن حالة صحتك النفسية والجسدية قد تتأثر بالسلب نتيجة الصعوبات التى تواجهها فى علاج الشخص المصاب بالاكتئاب