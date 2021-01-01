في 14 يوما فقط .. خطة ريجيم سريعة هتخلصك من دهون البطن



دهون البطن دهون البطن

هل تبحثين عن طريقة سريعة لحرق دهون البطن العنيدة إليك خطة رجيم سريعة لمدة 14 أيام تساعد على حرق الدهون والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة بسرعة ونسف الكرش



الأسبوع الأول

الإفطار ..



كوب من الشاى باللبن +3 قطع بسكوت ديجستيف

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أو3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدىبعد ساعة ..ثمرة فاكهةالغداء ..3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبد مشوى + طبق سلطة خضراءأوربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقةأرز بسماتى + طبق سلطة خضراء +2 شريحة كبد مشوىسناك بعد 4 ساعات ..طبق شوفان بالعسلبعدالغداء ..كوب من بذور الكتان أو كوب من بذور القرفةقبل العشاء2كوب ماءالعشاء ..ثمرة فاكهة + كوب زبادىثمرة فاكهةبعد العشاء ..كوب من المريمارية أو القرفةالأسبوع الثانيالإفطارنستو لايت أو جبن قريش لايت +توست سن +طبق سلاطة خضراءأو طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهةالغذاءمن 12 إلى الساعة 4 عصرا2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطةأو 3 ملاعق أرز أو مكرونة +شريحتان من البانيه المشوى + طبق سلطة خضراءسناكثمرة فاكهةالعشاء ..قبل النوم بساعتين