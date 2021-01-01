وصفة طبيعية لعلاج القولون وتطهيره

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وصفة طبيعية لعلاج القولون

يعد القولون من أشهر المشكلات الصحية المؤرقة للجميع وتكاد تكون مزمنة ولكن ما لايعرفه كثيرون أن وصفة بذور الكتان فعالة فى علاج القولون وتطهيره .

يعد الاستهلاك اليومي لبذور الكتان طريقة مؤكدة لتطهير القولون بسبب التأثير الضخم والتأثير الملين لمركباته مثل أوميجا 3 ومضادات الأكسدة والألياف التي يمكن أن تساعد في زيادة حركة الأمعاء، قد يساعد في طرد السموم من جسمك .

نقدم لكم وصفة طبيعية لعلاج القولون وتطهيره من المواد الضارة وتكلفتها محدودة، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “stylecraze ”.

مكونات علاج القولون
1 ملعقة كبيرة من مسحوق بذور الكتان
1 كوب ماء دافئ


طريقة عمل وصفة القولون
خذ ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة واخلطها مع كوب من الماء الدافئ.
تناول هذا الخليط قبل 30 دقيقة من الإفطار وقبل الذهاب إلى الفراش.
يمكنك أيضًا إضافة بعض العسل للنكهة.

اشرب هذا الخليط مرتين في اليوم واحتفظ ببذور الكتان المطحونة في الفريزر لأنها قد تتعفن بسرعة كبيرة و في حالة إضافة العسل اشطف فمك بعد الشرب.

المصدر: موقع “stylecraze ”

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