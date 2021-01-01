يعد القولون من أشهر المشكلات الصحية المؤرقة للجميع وتكاد تكون مزمنة ولكن ما لايعرفه كثيرون أن وصفة بذور الكتان فعالة فى علاج القولون وتطهيره .
يعد الاستهلاك اليومي لبذور الكتان طريقة مؤكدة لتطهير القولون بسبب التأثير الضخم والتأثير الملين لمركباته مثل أوميجا 3 ومضادات الأكسدة والألياف التي يمكن أن تساعد في زيادة حركة الأمعاء، قد يساعد في طرد السموم من جسمك .
نقدم لكم وصفة طبيعية لعلاج القولون وتطهيره من المواد الضارة وتكلفتها محدودة، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “stylecraze ”.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!