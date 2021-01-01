لمرضى ارتفاع ضغط الدم .. وصفة سحرية تساعد لخفضه



ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم

أشارت دراسة جديدة إلى أن تناول ثلاث إلى ست بيضات أسبوعياً مرتبط بخفض ضغط الدم أظهرت الأبحاث أن ارتفاع استهلاك البيض مرتبط بانخفاض الضغط الانقباضي والانبساطي والشرياني.



ووفقا لموقع express.co.uk الذي قام بنشر الدراسة يؤثر ارتفاع ضغط الدم على واحد من كل ثلاثة بالغين في المملكة المتحدة ، ومع ذلك ، لن يدرك الكثيرون أنهم مصابون بهذه الحالة. إذا تركت دون علاج يمكن أن تصبح خطيرة لأنها تضغط على أعضاء مثل القلب والدماغ.. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى حالات طبية طارئة مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية.



على الجانب الآخر مثل العديد من الحالات، يتأثر ارتفاع ضغط الدم بالنظام الغذائي.. ومن المعروف على نطاق واسع، على سبيل المثال، أن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح يمكن أن يرفع ضغط الدم بشكل كبير وهذا لأن الملح يجعل جسمك يحتفظ بالماء وقد يؤدي الماء الزائد في الدم إلى زيادة الضغط على جدران الأوعية الدموية.