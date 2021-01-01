وزير التعليم يوجه .. المديريات بعدم الحذف من مناهج الترم الأول



وزير التعليم وزير التعليم

وجّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية التعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية ومديري عموم الإدارات التعليمية بمختلف المحافظات، بضرورة الالتزام بالمناهج الدراسية للفصل الدراسي الأول، خلال وضع امتحانات الفصل الدراسي الأول.



عدم الحذف من مناهج الترم الأول

وشدد حجازي على مديري عموم المديريات التعليمية بعدم حذف أي من مناهج، والذي تم دراستها خلال الفصل الدراسي الأول للطلاب، مشددة على عدم خروج الامتحان عن هذا المنهج.



وفي وقت سابق، كان القاهرة 24، قد تواصل مع مصادره بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن القرار النهائي حول حذف أجزاء من المنهج، وأكدت على أنه لا توجد أي نوايا لحذف أجزاء من المنهج، وأن الامتحان سيكون فيما درسه الطلاب خلال أيام الدراسة بالكامل دون أي محذوفات.

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امتحانات الفصل الدراسي الأولومن المقرر أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول 9 يناير الجاري، على أن يكون بدء الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 11 فبراير 2023 وينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراس الجديد 2022-2023 المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.