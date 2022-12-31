مد فترة سداد المصروفات بالمعاهد الأزهرية النموذجية



قرار المعاهد الأزهرية قرار المعاهد الأزهرية

قرر قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الدكتور أيمن عبد الغني، مد فترة سداد المصروفات الدراسية، لطلاب المعاهد التجريبية، والنموذجية، حتى 28 فبراير 2023، بدون أية غرامات مالية، وذلك بعد موافقة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.



مد فترة تسديد المصروفات بالمعاهد الأزهرية النموذجية حتى 28 فبراير بدون غرامات

وقال قطاع المعاهد إن هذا القرار يأتي بناءً على ما تقدم به أولياء الأمور من التماسات لمد فترة سداد المصروفات الدراسية، ومراعاةً للظروف المالية والاجتماعية لأولياء الأمور، وحرصًا على مصلحة الطلاب والطالبات بالمعاهد.



وأرسلت الإدارة العامة للتعليم التجريبي والنموذجي، منشورًا لرؤساء الإدارة المركزية لجميع المناطق الأزهرية، بخصوص القرار السابق، والذي جاء في نصه: نظرا للظروف المادية لبعض أولياء أمور طلاب المعاهد النموذجية وما تقدموا به من التماسات لمد فترة تسديد المصروفات الدراسية، فإنه قد تقرر مد فترة تسديد المصروفات الدراسية إلى 28/ 2/ 2023، دون أي غرامات، بعد موافقة وكيل الأزهر على ذلك، مراعاة للظروف المادية والاجتماعية لأولياء الأمور، وحرصا على مستقبل الطلاب في المعاهد التجريبية والنموذجية.

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قرار المعاهد الأزهرية بمد فترة تسديد المصروفات بالمعاهد الأزهرية النموذجية حتى 28 فبراير بدون غراماتيذكر أن الدكتور أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، كان قرر في 5 فبراير الماضي، مد فترة تسديد المصروفات الدراسية للمعاهد النموذجية حتى 2022/12/31، وذلك دون توقيع أي غرامات على المتأخرين.وفي بيان سابق لقطاع المعاهد الأزهرية، أوضح القطاع أن القرار جاء بناءً على موافقة فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بهدف تخفيف الحمل على أولياء الأمور، ونظرًا للالتماسات المقدمة من بعضهم بشأن مد فترة تسديد المصروفات الدراسية لـ المعاهد النموذجية لهذا العام.