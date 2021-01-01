رمضان عبد الرازق يكشفه .. سر رقم 7 عند الله عز وجل



رمضان عبد الرازق رمضان عبد الرازق

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن رقم 7 له سرا عند الله عز وجل، فالعرب كانوا يعتبرون اعظم عدد عندهم 7 وكانوا يعتبرون ان 7 ما لا نهاية له لذلك يقول ربنا عز وجل استغفر لهم او لا تستغفر لهم.



وأضاف “ عبد الرزاق”، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الله عز وجل له سرا عظيما خلقنا على 7 أعضاء، ونسجد لله على 7 أعضاء، أيام الأسبوع 7، والسموات 7 والاراضين 7، ورمى الجمرات 7، فرقم 7 فى منتهى العجب وكان رسول الله يقولها كثيرا فى الاحاديث امرنا رسول الله عن 7 ونهانا عن 7، جاء أيضًا فى الحديث “سبعة يظلهم الله فى ظلة يوم لا ظل الا ظلة”.





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وتابع: أن رقم 7 له سر كبير جدا لا بعد حد لا يعلمه سره الا الله تبارك وتعالى.