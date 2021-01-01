تعرف علي .. أسباب إدمان حبوب النوم



حبوب النوم حبوب النوم

بالنسبة لأي شخص يعاني من مشاكل في النوم ، فإن الحبوب المنومة هي توصية شائعة للحصول على قسط جيد من الراحة في الليل، و هذه الحبوب مفيدة أيضًا لأي شخص معرض للاستيقاظ في منتصف الليل ، حيث يمكن أن تساعد بعض الحبوب المنومة في البقاء نائمًا أيضًا، ومع ذلك ، بالنسبة لجميع المساعدة المقدمة ، فإن الجانب السلبي الرئيسي لبعض الحبوب المنومة هو أن المستخدمين يميلون إلى الاعتماد على آثارها وهذا صحيح بشكل خاص عندما يتم تناولها لفترة طويلة أو بجرعات عالية جدًا، وفقا لما نشره موقع verywellmind



وهناك عدة أنواع من الأدوية المنومة التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) و تشمل الأدوية المنتجات القائمة على مضادات الهيستامين مثل الميلاتونين، وهناك ادوية لا تسبب الإدمان موصوفة للمساعدة على النوم ، مثل بعض مضادات الاكتئاب.



ومن المعروف أن الحبوب المنومة تقلل من حوادث الاستيقاظ من النوم ويمكن أن تزيد من النوم العميق لدى المستخدمين، و وغالبًا ما يتم تناول هذه الحبوب حسب الحاجة ، وهذا يعني فقط عند الاشتباه في وجود صعوبة في الحصول على قسط من الراحة طوال الليل، ويمكن في بعض الأحيان وصفها ليتم تناولها كل ليلة ولفترات طويلة من الزمن.

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علامات وأعراض جرعة زائدة من حبوب النومفي الحالات التي يتم فيها استهلاك الحبوب المنومة بما يتجاوز الحد الموصوف ، هناك خطر محتمل من التعرض لجرعة زائدة . قد تشمل الأعراض المبكرة لهذا:يصبح الكلام غير واضحتحدث تغيرات في التنفستغيرات في المشاعر والتفكيرمن المهم طلب المساعدة الطبية الفورية في حالة ظهورها. يمكن أن تؤدي الحالات الشديدة من الجرعات الزائدة من الحبوب المنومة إلى الوفاة.كيفية إدارة إدمان حبوب النومغالبًا ما تكون الحبوب المنومة أداة مفيدة لمن يعانون من مشاكل في النوم ومع ذلك ، يمكن أن يكون سوء استخدام هذه الأدوية مميتًا. في حالة ظهور إدمان لهذه الأدوية ، يمكن التفكير في الطرق التالية:لمساعدة الجسم على إزالة السموم من الحبوب المنومة بشكل صحيح ، يتم تقليل الجرعة بشكل تدريجي بشكل عام. تُعرف هذه العملية باسم التناقص التدريجي ، ويمكن إجراؤها مع أو بدون أدوية إضافية.العلاجيمكن أن تساعد تقنيات مثل العلاج السلوكي المعرفي في إدارة الرغبة الشديدة في تناول الحبوب المنومة .