تعرف علي .. أسباب إدمان حبوب النوم

بالنسبة لأي شخص يعاني من مشاكل في النوم ، فإن الحبوب المنومة هي توصية شائعة للحصول على قسط جيد من الراحة في الليل، و هذه الحبوب مفيدة أيضًا لأي شخص معرض للاستيقاظ في منتصف الليل ، حيث يمكن أن تساعد بعض الحبوب المنومة في البقاء نائمًا أيضًا، ومع ذلك ، بالنسبة لجميع المساعدة المقدمة ، فإن الجانب السلبي الرئيسي لبعض الحبوب المنومة هو أن المستخدمين يميلون إلى الاعتماد على آثارها وهذا صحيح بشكل خاص عندما يتم تناولها لفترة طويلة أو بجرعات عالية جدًا، وفقا لما نشره موقع verywellmind
وهناك عدة أنواع من الأدوية المنومة التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) و تشمل الأدوية المنتجات القائمة على مضادات الهيستامين مثل الميلاتونين، وهناك ادوية لا تسبب الإدمان موصوفة للمساعدة على النوم ، مثل بعض مضادات الاكتئاب.
ومن المعروف أن الحبوب المنومة تقلل من حوادث الاستيقاظ من النوم ويمكن أن تزيد من النوم العميق لدى المستخدمين، و وغالبًا ما يتم تناول هذه الحبوب حسب الحاجة ، وهذا يعني فقط عند الاشتباه في وجود صعوبة في الحصول على قسط من الراحة طوال الليل، ويمكن في بعض الأحيان وصفها ليتم تناولها كل ليلة ولفترات طويلة من الزمن.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!