نمور تغدر بمدربها أثناء عرض فى سيرك بإيطاليا.. فيديو



نمور تغدر بمدربها نمور تغدر بمدربها

تعرض مدرب كبير للنمور فى إيطاليا لهجوم من قبل زوج من النمور خلال عرض سيرك عائلى فى مقاطعة ليتشي الإيطالية، نهاية الأسبوع الماضى، ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تُظهر اللقطات المروعة اللحظة التى تعرضت فيها إيفان أورفي، 31 عامًا، للانقضاض عليه من قبل أحد النمور الضخمة التي تسللت إلى جانبه أثناء قيامه بإرشاد رفيقها أثناء عرض في سيرك مارينا أورفي، في سوربو.



نقل مدرب نمور إلى المستشفى بإيطاليا مصابًا بجروح عميقة

وتوضح اللقطات المصورة أن النمر سحب المدرب إلى الأرض من ساقه قبل أن يحلق حوله ويقفز على ظهره، وعض على رقبة سيده العاجز، فيما نقل إيفان إلى مستشفى فيتو فزي، في ليتشي، مصابًا بجروح عميقة في الرقبة والساق والذراع بسبب هجوم النمور أثناء العرض، لكنه تمكن من الفرار من الإصابات التي تهدد حياته وخرج لاحقًا من المستشفى.



فى المقابل عزل النمر بعد العرض ليخضع للفحوصات البيطرية، فيما ورد في بيان نشرته إدارة السيرك على فيسبوك، ما يلي: "عالمنا مليء بالحب الشديد للحيوانات، كما يوضح إيفان نفسه للجمهور في عروضه، النمور حيوانات رائعة ومعرفة كيفية ترويضها وتأسيس علاقة ثقة مع الإنسان هو فن ظل يحدث منذ مئات السنين ليس فقط في عالم السيرك".

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وتابع: "ومع ذلك، يمكن أن تقع الحوادث والشجاعة التي أظهرها أولئك الذين يمارسون هذه المهنة مثله تستحق الثناء"، وأضاف المنشور: "إيفان، المدرب المحترف الموهوب للغاية، أصيب بنمر خلال العرض ولحسن الحظ أصيب بجروح طفيفة وحالته ليست مدعاة للقلق".المنظمة الدولية لحماية الحيوانات (OIPA): "الهجوم دليل على ضرورة تطبيق قانون وطني يحظر أعمال السيركبينما قالت المنظمة الدولية لحماية الحيوانات (OIPA) إن الهجوم دليل على ضرورة تطبيق قانون وطني يحظر أعمال السيرك التي تشمل الحيوانات البرية، وطلبت OIPA ، وهي منظمة غير حكومية مرتبطة بالعديد من هيئات الأمم المتحدة، من مختلف الحكومات لسنوات إصلاح قانون استخدام الحيوانات لأغراض الترفيه.وقال رئيس المنظمة غير الحكومية ماسيمو كومباروتو في بيان: "وراء تدريبات السيرك تخفي شهورًا من الحرمان وسوء المعاملة والمعاناة. فلا عجب أن تحدث مثل هذه الحلقات.وأضاف كوماروتو: "الحيوانات التي تقدم عروضها في السيرك تعيش في الأسر خلف القضبان، مع توفر مساحة محدودة، وتتعرض لضغوط دائمة. إنهم يعيشون حياة معارضة لطبيعتهم وفي بعض الأحيان يتمردون، ماذا يحدث للحيوانات التي تهاجم السيرك، ما هي حمايتهم؟".https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2022/12/31/3288630864389359305/636x382_MP4_3288630864389359305.mp4