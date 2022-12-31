نمور تغدر بمدربها أثناء عرض فى سيرك بإيطاليا.. فيديو

تعرض مدرب كبير للنمور فى إيطاليا لهجوم من قبل زوج من النمور خلال عرض سيرك عائلى فى مقاطعة ليتشي الإيطالية، نهاية الأسبوع الماضى، ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تُظهر اللقطات المروعة اللحظة التى تعرضت فيها إيفان أورفي، 31 عامًا، للانقضاض عليه من قبل أحد النمور الضخمة التي تسللت إلى جانبه أثناء قيامه بإرشاد رفيقها أثناء عرض في سيرك مارينا أورفي، في سوربو.
نقل مدرب نمور إلى المستشفى بإيطاليا مصابًا بجروح عميقة
وتوضح اللقطات المصورة أن النمر سحب المدرب إلى الأرض من ساقه قبل أن يحلق حوله ويقفز على ظهره، وعض على رقبة سيده العاجز، فيما نقل إيفان إلى مستشفى فيتو فزي، في ليتشي، مصابًا بجروح عميقة في الرقبة والساق والذراع بسبب هجوم النمور أثناء العرض، لكنه تمكن من الفرار من الإصابات التي تهدد حياته وخرج لاحقًا من المستشفى.
فى المقابل عزل النمر بعد العرض ليخضع للفحوصات البيطرية، فيما ورد في بيان نشرته إدارة السيرك على فيسبوك، ما يلي: "عالمنا مليء بالحب الشديد للحيوانات، كما يوضح إيفان نفسه للجمهور في عروضه، النمور حيوانات رائعة ومعرفة كيفية ترويضها وتأسيس علاقة ثقة مع الإنسان هو فن ظل يحدث منذ مئات السنين ليس فقط في عالم السيرك".
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