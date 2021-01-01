للشعر الباهت والجاف .. 3أقنعة بالموز



الشعر الباهت والجاف الشعر الباهت والجاف

قد نجد الكثيرين من الشباب والفتيات يعانين من تلف الشعرأو الإحساس بالجفاف والهيشان، لذا يستعرض"اليوم السابع" خلال السطور التالية أفضل 3 ماسكات طبيعية لعلاج الشعر الباهت والجاف بمكونات سهلة، ويمكن الحصول عليها في مطبخك وفقًا لما جاء في موقع food.



ماسكات للشعر من الموز: قناع الشعر بالموز والصبار:

احرصي على صنع ماسك الشعر المكون من الموز والصبار، للاستفادة بالفيتامينات المكونة " أ ، ب ، ج ، هـ ،" للمساعدة في التخلص من الخلايا الميتة المتراكمة على فروة الرأس ، وأيضًا بعد التخلص من أي جلد ميت يتم ترطيب الشعر ومنحك قوة ولمعانا ونعومة.



طريقة عمل ماسك الموز بالصبار:

استخرج كل اللب من أوراق الصبار، ثم انقل لب الصبار والموز إلى مطحنة.

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اخلط المزيج جيدًا حتى تحصل على عجينة سميكة.ثم ضعي المزيج بمساعدة فرشاة تلوين شعرك.ثم تأكدي من أن الخليط يتغلغل بعمق في جذورك، ثم غطي فروة رأسك بالكامل وكل شعرك.ثم أتركيه لمدة ساعتين، ثم اغسلي شعرك بالماء البارد واغسليه بالشامبو جيداً.قناع الموز وجوز الهند:قناع الشعر المكون من الموز وزيت جوز الهند له عدة فوائد كبيرة ، حيث إن زيت جوز الهند يساعد على تغذية فروة الرأس والتقليل من الالتهابات لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين هـ ، فهو علاج فعال للشعر الجاف والتالف.طريقة تحضير ماسك الموز وزيت جوز الهند: المكونات:2 حبة موز2 ملعقة طعام زيت جوز الهند1 ملعقة كبيرة حليب جوز الهندتحضيرهأحضري وعاء ، ثم اهرسي الموز، ثم ضيفي .زيت جوز الهند وحليب جوز الهندثم أخلطي المكونات حتى تحصلين على عجينة كريمة.ثم قومي بتقسيم شعرك وابدئي في وضع القناع من الجذور إلى الأطراف.ثم ضعي قبعة الاستحمام واتركها لمدة 30 دقيقة.ثم اشطفي شعرك بالماء واغسليه بالشامبو.قناع الشعر بالموز والبابايا:من المعروف أن البابايا تغذي جذع الشعر وتضيف وتعالج الشعر التالف والباهت، بالإضافة إلى أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية ، التي تقوي الشعر وتمنع تساقطه.ماسك الموز بالباباي: المكونات:حبة موزحبة بابايا2 ملعقة طعام عسل? تحضيرهقطعي الموز والبابايا إلى قطع صغيرة، ثم اهرسيهم .ثم أضيفي العسل إلى الخليط المهروس، واخلطيه حتى تحصلين على عجينة ناعمة.ثم ضعي قناع الشعر من الجذور إلى أطراف شعركثم ارتدي قبعة الاستحمام واتركيها لمدة نصف ساعة.ثم اغسلي شعرك بالماء البارد بالشامبو.