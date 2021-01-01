نجم ريو آفى البرتغالى ينضم للأهلي .. رسميا



ريو آفى البرتغالى ريو آفى البرتغالى

نجح مسئولو النادي الأهلي فى إنهاء صفقة ضم المهاجم الغانى العزيز يعقوبو لاعب ريو آفي البرتغالي، لتدعيم خط الهجوم فى الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجارى.



وتوصل الأهلى لاتفاق نهائى مع مسئولى النادى البرتغالى لضم العزيز يعقوبو صاحب الـ24 عامًا بعدما تألق اللاعب خال الموسم الجاري مع ريو آفي حيث سجل 6 أهداف في 14 مباراة خاضها في الموسم الجاري من الدوري البرتغالي كما صنع 3 أهداف.



تتواصل الاجتماعات في الأهلي بهدف التجهيز لصفقات أخرى يتم حسمها للفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، ويُكثّف مسئولو النادي جلساتهم واجتماعاتهم لضم أكثر من صفقة محلية وأجنبية لتدعيم الفريق، وفى هذا الشأن أنهى النادي صفقة محمد الضاوى "كريستو" لاعب النجم الساحلي التونسي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، بعد الاتفاق مع النادي التونسي واللاعب على جميع التفاصيل.



فيما تراجع مسئولو النادي الاهلى عن ضم الغاني دانيال أفري لاعب هارتس أوف أوك الغاني بسبب تواضع قدراته الفنية، بعدما شارك فى ودية خاضها "بدلاء" وشباب الأهلي أمام منتخب غانا للمحليين ظهر السبت الماضى باستاد التتش، وهى المباراة التى شارك فيها دانيال برفقة منتخب بلاده وسجل هدفاً فى الأهلي من ضربة جزاء.



لكن الجهاز الفني للأحمر تراجع عن ضم اللاعب بسبب قدراته الفنية المتواضعة خلال هذه المباراة الودية التى فاز فيها منتخب غانا للمحليين بثلاثة أهداف لهدف، كما أن هناك سببا مهما جعل الأهلي يتراجع عن ضم اللاعب، وهو عدم إمكانية النادى الاستعانة به فى بطولة أفريقيا لأنه شارك فى النسخة الحالية من بطولة الكونفيدرالية مع ناديه هارتس أوف أوك.

