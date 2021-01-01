زوجات رجال الجيش تنعي .. غضب شعبي في روسيا بعد ضربة ليلة رأس السنة



غضب شعبي في روسيا غضب شعبي في روسيا

أعرب المشيعون عن حزنهم وغضبهم اليوم الثلاثاء في ذكرى عامة نادرة في روسيا لقتل عشرات الجنود في غارة أوكرانية ليلة رأس السنة، وفق ما ذكرت صحف دولية وروسية.

وضع حوالي 200 شخص الورود وأكاليل الزهور في ساحة مركزية في مدينة سامراء - حيث جاء بعض الجنود - أثناء تلاوة كاهن أرثوذكسي.



كما أطلق الجنود تحية نارية في الذكرى ، حيث شوهد بعض المعزين وهم يحملون أعلام حزب روسيا المتحدة الذي يتزعمه الرئيس فلاديمير بوتين.



زوجات رجال الجيش

وقالت إيكاترينا كولوتوفكينا ، رئيسة مجموعة من زوجات رجال الجيش ، في الحفل "إنه أمر صعب للغاية ، إنه مخيف. لكن لا يمكن كسرنا. الحزن يوحدنا".

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أفادت وسائل إعلام محلية عن تجمعات مماثلة في أجزاء أخرى من منطقة سامارا.وأثارت الوفيات على الفور انتقادات شديدة في روسيا للقيادة العليا للجيش، بما في ذلك من المعلقين القوميين المؤيدين للتدخل العسكري الروسي.وقال المراسلون العسكريون الروس ، الذين اكتسبوا نفوذًا في الأشهر الأخيرة ، إنه كان من الممكن مقتل المئات واتهموا كبار القادة الروس بعدم التعلم من أخطاء الماضي.غضب قوميطالب القوميون الروس وبعض المشرعين بمعاقبة القادة الذين اتهموا بتجاهل المخاطر الناحمة عن الحرب الأوكرانية، وسط تصاعد الغضب من مقتل عشرات الجنود الروس في واحدة من أكثر الضربات دموية في حرب أوكرانيا، وفق ما ذكرت منصة يور أكتف الأوروبية.في كشف نادر ، قالت وزارة الدفاع الروسية إن 63 جنديا قتلوا ليلة رأس السنة الجديدة في هجوم دمر ثكنة مؤقتة في كلية مهنية في ماكييفكا، المدينة التوأم لعاصمة دونيتسك الإقليمية التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا.وقال منتقدون روس إن الجنود كانوا يقيمون بجانب مستودع للذخيرة في الموقع الذي قالت وزارة الدفاع الروسية إنه أصيب بأربعة صواريخ أطلقت من قاذفات هيمارس أمريكية الصنع.ضربة ليلة رأس السنة الجديدةجاءت ضربة ليلة رأس السنة الجديدة على ماكيفكا في الوقت الذي كانت فيه روسيا تشن ما أصبح موجات ليلية من هجمات بطائرات بدون طيار على كييف ومدن أوكرانية أخرى.قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا قصفت يوم الاثنين (2 يناير) الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونيتسك ، حيث أصابت قرية ياكوفليفكا، ومدينة كراماتورسك ودمرت حلبة للتزلج على الجليد في بلدة دروزكيفكا.ذكرت أوكرانيا إن عدد القتلى الروس في ماكيفكا كان بالمئات، على الرغم من أن المسؤولين الموالين لروسيا وصفوا ذلك بالمبالغة.من جانبهم، ذكر المدونون العسكريون الروس إن حجم الدمار كان نتيجة تخزين الذخيرة في نفس المبنى الذي توجد فيه الثكنة، على الرغم من أن القادة يعرفون أنها كانت في مرمى الصواريخ الأوكرانية.مقتل وإصابة المئاتوقال إيجور جيركين ، القائد السابق للقوات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا والذي يعد الآن أحد أبرز المدونين العسكريين القوميين الروس، إن المئات قتلوا أو أصيبوا.وذكر إنه تم تخزين الذخيرة في الموقع ولم تكن المعدات العسكرية هناك مموهة.كتب أركانجل سبيتزانس، وهو مدون عسكري روسي لديه أكثر من 700000 متابع على تطبيق تليجيرام للمراسلة: "ما حدث في ماكيفكا مروع".وتساءل"من الذي أتى بفكرة وضع أفراد بأعداد كبيرة في مبنى واحد ، حيث يفهم حتى الأحمق أنه حتى لو أصيبوا بالمدفعية ، فسيكون هناك الكثير من الجرحى أو القتلى؟".لم تعلن أوكرانيا بشكل علني تقريبًا مسؤوليتها عن الهجمات على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، ولم يتطرق الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى هجمة ماكيفكا في خطابه الليلي يوم الاثنين.لكن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ذكرت أن هجوم ماكيفكا كان بمثابة "ضربة على القوة البشرية والمعدات العسكرية الروسية".ولم يذكر التقرير عدد الضحايا لكنه قال ان 10 قطع من العتاد العسكري دمرت.خسائر كبيرةلم يطالب جريجوري كاراسين ، عضو مجلس الشيوخ الروسي ونائب وزير الخارجية السابق ، بالانتقام من أوكرانيا وداعميها في الناتو فحسب ، بل طالب أيضًا "بتحليل داخلي صارم".طالب سيرجي ميرونوف ، المشرع والرئيس السابق لمجلس الشيوخ الروسي ، بالمسؤولية الجنائية عن المسؤولين الذين "سمحوا بتركيز الأفراد العسكريين في مبنى غير محمي" و "جميع السلطات العليا التي لم توفر المستوى المناسب من الأمان".وأظهرت لقطات غير مؤكدة نُشرت على الإنترنت في أعقاب الانفجار في الثكنات الروسية في ماكيفكا مبنى ضخمًا تحول إلى أنقاض ودخان.وقال حاكم المنطقة لوسائل إعلام روسية إن بعض القتلى جاءوا من منطقة سامارا بجنوب غرب روسيا ، وحث الأقارب المعنيين على الاتصال بمراكز التجنيد للحصول على معلومات.وقال مركز معلومات عسكري مدعوم من روسيا في منطقة دونيتسك إن 69 هجومًا أوكرانيًا على المنطقة ، بما في ذلك ماكيفكا ، وقع يوم الاثنين.بعد أن عانت روسيا من الهزائم في ساحة المعركة في النصف الثاني من عام 2022 ، لجأت إلى ضربات جوية جماعية ضد المدن الأوكرانية.اسقاط المسيراتقالت أوكرانيا يوم الاثنين إنها أسقطت جميع الطائرات المسيرة البالغ عددها 39 التي أطلقتها روسيا في الليلة الثالثة من الضربات الجوية على أهداف مدنية في كييف ومدن أخرى.ذكر المسؤولون الأوكرانيون إن نجاحهم يثبت أن تكتيك روسيا في الأشهر الأخيرة بإسقاط الصواريخ والطائرات المسيرة لتدمير البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا ، فشل بشكل في الوقت الذي تعزز فيه كييف دفاعاتها الجوية.وتنفي روسيا استهداف المدنيين فيما تصفه بعملية عسكرية خاصة ضد جارتها الجنوبية بدأت في 24 فبراير.وقال زيلينسكي إنه بعد إطلاق عشرات الصواريخ في 31 ديسمبر ، أطلقت روسيا أكثر من 80 طائرة بدون طيار إيرانية الصنع من طراز شاهد في 1 يناير و 2 يناير ، والتي تم إسقاطها جميعًا ، مضيفًا أن روسيا تخطط لحملة طويلة من مثل هذه الهجمات .ربما يعتمد على الإرهاق، قال زيلينسكي ذلك في خطابه الليلي بالفيديو "إنهاك شعبنا ، ودفاعاتنا المضادة للطائرات، وطاقتنا".وقال إنه يتعين على أوكرانيا "أن تعمل وتفعل كل شيء حتى يفشل الإرهابيون في تحقيق أهدافهم ، كما فشل الآخرون".