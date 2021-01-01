العناية الإلهية تنقذ مئات الطلاب فى انهيار سنتر تعليمي ببورسعيد ..تفاصيل



انهيار أرضية أحد الوحدات السكنية انهيار أرضية أحد الوحدات السكنية

أنقذت العناية الإلهية المئات من طلاب محافظة بورسعيد بالمراحل الدراسية المختلفة من الموت المحقق عقب تعرضهم لحادث انهيار أرضية أحد الوحدات السكنية بعقار بشارع اوجيني والجمهورية بحي الشرق.



كان الطلاب عقب تلقيهم درس بسنتر داخل عمارة سكنية مملوكة لورثة متولى اشتهرت باسم الحرية و العدالة كون أقطاب الجماعة الإرهابية استغلوها سابقا وكر لحزبهم وجماعتهم لموقعها المتميز فوجئوا بسقوطهم بأرضية السنتر الذي يتلقوا به الدرس وعلى محل للأجهزة الكهربائية مملوك لشركة الأسواق الحرة ويعد واحد من ضمن عدة وحدات سكنية حولها ملاك العقار لسناتر وسبق تشميعها بمعرفة الحى .



وقد حفظت العناية الإلهية الطلاب من الموت لوجود سقف معلق بمحل الأجهزة أعاق سقوطهم المباشر من ارتفاع عالي إلى الأرض هذا بالإضافة إلى أن المحل دورين داخلي .

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وعلمت صدى البلد أنه صدر للمحل قرار ترميم للسلم و الحوائط و الأرضيات وإزالة للبلكونات الخارجية من شهر 10 لسنة 99 وتم تنفيذه جزئيا أعقبها أدرج العقار بالتراث ولم يتم به أي أعمال صيانة أو ترميم نهائيا .كان اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد تلقي بلاغ بالحادث فوجه على الفور بانتقال مأمور قسم شرطة الشرق الواقع بنطاقه العقار لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار الأجهزة المعنية .هذا وانتقل الي موقع العقار قيادات حى الشرق الذين أكدوا أن العقار ضمن التراث وأنهم سبق وأن شمعوا الوحدات السكنية به بناء على تعليمات محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان لاستغلالها سناتر دروس خصوصية إلا أن الملاك فضوا الشمع بمعرفتهم مقترفين جريمة يعاقب عليها القانون .