العناية الإلهية تنقذ مئات الطلاب فى انهيار سنتر تعليمي ببورسعيد ..تفاصيل

أنقذت العناية الإلهية المئات من طلاب محافظة بورسعيد بالمراحل الدراسية المختلفة من الموت المحقق عقب تعرضهم لحادث انهيار أرضية أحد الوحدات السكنية بعقار بشارع اوجيني والجمهورية بحي الشرق.
كان الطلاب عقب تلقيهم درس بسنتر داخل عمارة سكنية مملوكة لورثة متولى اشتهرت باسم الحرية و العدالة كون أقطاب الجماعة الإرهابية استغلوها سابقا وكر لحزبهم وجماعتهم لموقعها المتميز فوجئوا بسقوطهم بأرضية السنتر الذي يتلقوا به الدرس وعلى محل للأجهزة الكهربائية مملوك لشركة الأسواق الحرة ويعد واحد من ضمن عدة وحدات سكنية حولها ملاك العقار لسناتر وسبق تشميعها بمعرفة الحى .
وقد حفظت العناية الإلهية الطلاب من الموت لوجود سقف معلق بمحل الأجهزة أعاق سقوطهم المباشر من ارتفاع عالي إلى الأرض هذا بالإضافة إلى أن المحل دورين داخلي .
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