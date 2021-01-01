كارثة دونيتسك .. كيف تعاملت روسيا معها ؟



كارثة دونيتسك كارثة دونيتسك



وضع نحو 200 شخص الورود وأكاليل الزهور في ساحة بوسط المدينة الروسية سامارا التي يقطنها كثير من الجنود الذين قتلوا في هجوم القوات الأوكرانية ليلة رأس السنة على مبنى في بلدة ماكيفكا في دونيتسك.



وتلا كاهن أرثوذكسي صلاة وأطلق الجنود تحية بندقية في الاحتفال.



وشوهد بعض المشيعين وهم يحملون أعلام حزب “روسيا الموحدة” الذي يتزعمه الرئيس فلاديمير بوتين.

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وأفادت وسائل الإعلام المحلية بوقوع تجمعات مماثلة في أجزاء أخرى من منطقة سامارا.ولم يرد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد على ضربة ماكيفكا التي تأتي خلال موسم العطلات قبل عيد الميلاد الأرثوذكسي الذي يقضيه كثير من الروس مع عائلاتهم.وبالأمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 63 جنديا روسيا خلال قصف أوكراني على منطقة ماكيفكا.وقالت الوزارة إن 63 جنديا روسياً قتلوا "نتيجة للقصف بأربعة صواريخ تحمل رؤوس حربية شديد الانفجار على نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الروسية في ماكيفكا".وقالت الوزارة في بيان: "قصف نظام كييف بستة صواريخ من طراز هيمارس نقطة انتشار مؤقت لإحدى وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة ميكيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخين من نوع "هيمارس".