قاسم سليماني .. إيران تكشف أسماء المتورطين في اغتياله



قاسم سليماني قاسم سليماني

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن بين المتهمين باغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، 94 أمريكيا، بينهم الرئيس السابق دونالد ترامب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، وقائد القيادة المركزية كينيث ماكنزي.



جاء الإعلان على لسان مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران، كاظم غريب آبادي.



وأشار آبادي إلى أن هناك قضيتين جنائيتين مفتوحتين بشأن القضية واحدة في النظام القضائي العراقي، والثانية في مثيله الإيراني للتعامل معها.

قد يعجبك أيضا...

وأضح أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئتين القضائيتين في البلدين العام الماضي، وأنه تم "تبادل جيد للغاية للمعلومات والوثائق بين المؤسستين القضائيتين".وتوقع آبادي أن ينتهي العمل في وضع لائحة الاتهام، مع الجولة الرابعة من المحادثات بين إيران والعراق.وأشار إلى أنه "تمت كتابة المحتوى الرئيسي للائحة الاتهام ويقوم الزملاء القضائيون بمراجعتها ووضع اللمسات الأخيرة عليها، وأن من المفترض أن يتم النظر في بيانات الفريق القضائي العراقي في لائحة الاتهام هذه الأسبوع المقبل".وأضاف أن بلاده أرسلت وكلاء قضائيين إلى 7 دول أخرى، "لأن المتهمين في هذه القضية ليسوا أميركيين فقط، بل لديهم شركاء من دول أخرى".وتحدث آبادي عن بعض دول المنطقة إضافة إلى دولتين أوروبيتين هما ألمانيا وإنجلترا، وأعرب عن أسفه لأن تلك الدول لم تستجب بعد للطلبات القضائية المرسلة عبر القنوات الدبلوماسية.