يظهر هاتف Realme C55 على مواقع NBTC و BIS و FCC و EEC مع بطارية 4800 مللي أمبير



Realme C55 Realme C55

C35 كان عبارة عن جهاز من الفئة المتوسطة يتضمن معدات داخلية من الفئة العالية.



والآن، يبدو أن الشركة تستعد لإطلاق خليفة C35، والذي من المحتمل أن يطلق عليه Realme C55.



ظهر الجهاز على العديد من مواقع الشهادات بما في ذلك NBTC و BIS و FCC و EEC. وتكشف هذه الشهادات عن أجزاء صغيرة من المعلومات حول Realme C55 القادم. فيظهر الجهاز تحت رقم الطراز RMX3710 على NBTC، ولكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالمواصفات، ومع ذلك، فهو يؤكد لقب Realme C55.

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ووفقًا لقائمة شهادات FCC، سيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4880 مللي أمبير، ورقم طراز البطارية هو BLP875.تشير القائمة أيضًا إلى أن Realme C55 سيمكن الشحن السريع بقوة 33 واطـ، ويشير هذا إلى أن Realme C55 سيكون أسرع هاتف ذكي من سلسلة C من Realme حتى الآن.لم تكشف قوائم BIS و EEC عن أي تفاصيل معينة. لكنهم يشيرون إلى أنه من المحتمل أن يتم إطلاق الهاتف الذكي في الهند وروسيا.