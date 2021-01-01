يظهر هاتف Realme C55 على مواقع NBTC و BIS و FCC و EEC مع بطارية 4800 مللي أمبير

C35 كان عبارة عن جهاز من الفئة المتوسطة يتضمن معدات داخلية من الفئة العالية.
والآن، يبدو أن الشركة تستعد لإطلاق خليفة C35، والذي من المحتمل أن يطلق عليه Realme C55.
ظهر الجهاز على العديد من مواقع الشهادات بما في ذلك NBTC و BIS و FCC و EEC. وتكشف هذه الشهادات عن أجزاء صغيرة من المعلومات حول Realme C55 القادم. فيظهر الجهاز تحت رقم الطراز RMX3710 على NBTC، ولكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالمواصفات، ومع ذلك، فهو يؤكد لقب Realme C55.
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