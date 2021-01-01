تقدم سامسونج النموذج الرئيسي من هواتف Galaxy S23 بسعة 256 جيجا بايت

تستعد العملاق الكوري لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S23 في حدث يعقد في الأول من فبراير، ومن جديد تقدم التسريبات مزيد من التفاصيل حول الإصدارات القادمة التي تأتي بسعة تخزين تبدأ من 256 جيجا بايت.
أكدت التسريبات التي نشرت على تويتر عبر حساب”Ahmed Qwaider” على أن سامسونج تخطط لإطلاق النموذج الرئيسي من كافة إصدارات سلسلة Galaxy S23 بسعة تخزين 256 جيجا بايت، لذا لا تتوفر سعة 128 جيجا بايت.
أيضاً تشير التوقعات إلى أن سامسونج لن تقدم ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام للنموذج الرئيسي من هواتف Galaxy S23، لذا تبدأ الذاكرة العشوائية من 12 جيجا بايت رام.
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