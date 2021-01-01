تقدم سامسونج النموذج الرئيسي من هواتف Galaxy S23 بسعة 256 جيجا بايت

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تستعد العملاق الكوري لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S23 في حدث يعقد في الأول من فبراير، ومن جديد تقدم التسريبات مزيد من التفاصيل حول الإصدارات القادمة التي تأتي بسعة تخزين تبدأ من 256 جيجا بايت.



أكدت التسريبات التي نشرت على تويتر عبر حساب”Ahmed Qwaider” على أن سامسونج تخطط لإطلاق النموذج الرئيسي من كافة إصدارات سلسلة Galaxy S23 بسعة تخزين 256 جيجا بايت، لذا لا تتوفر سعة 128 جيجا بايت.



أيضاً تشير التوقعات إلى أن سامسونج لن تقدم ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام للنموذج الرئيسي من هواتف Galaxy S23، لذا تبدأ الذاكرة العشوائية من 12 جيجا بايت رام.

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أيضاً كشفت التسريبات عن إختيار واحد في السعة التخزينية المقدمة لهواتف Galaxy S23 وGalaxy S23 Plus، بينما تتوفر ثلاثة إختيارات في السعة التخزينية لإصدار Ultra بين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت.ولقد أطلقت سامسونج النموذج الرئيسي من هواتف Galaxy S22 وGalaxy S22 Plus بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الرئيسي من هواتف Galaxy S23 وGalaxy S23 Plus بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.كما تأتي الإصدارات الجديدة بمعايير UFS 4.0 في السعة التخزينية التي تتميز بآداء أسرع مرتين أفضل في قراءة البيانات، و 1.6 مرة أسرع في الكتابة، مع تحسينات في إستهلاك الطاقة بنسبة 46%.