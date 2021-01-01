تكشف German Bionic عن بدلة تعمل بالطاقة مع سترة تدعم مراقبة بيئة العمل #ces2023



German Bionic German Bionic

كشفت German Bionic خلال فعاليات CES للعام 2023 عن بدلة تعمل بالطاقة وتتميز بوزن خفيف جداً مع سترة تدعم مراقبة بيئة العمل.



تعد German Bionic واحدة من الشركات الناشئة في صناعة الروبوت، وتنضم الشركة لمعرض CES هذا العام باثنان من المنتجات الجديدة، حيث تقدم الشركة Apogee وهي أحدث وأخف بدلة روبوتيه مصممة من الشركة للأغراض التجارية والصناعية.



من جانب أخر تقدم الشركة Smart SafetyVest وهي سترة ذكية صممت لدعم المستخدم ببيئة عمل تتميز بمراقبة وحماية أفضل للمستخدمين في بيئة العمل.

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وتهدف بدلة Apogee إلى خفض حدة إرهاق المستخدم أثناء العمل مع تصميم خفيف الوزن يعمل على تخفيف حدة الإرهاق في أسفل الظهر.بينما تعمل سترة SafetyVest على مراقبة المستخدم أثناء العمل، لذا لا تدعم المستخدم أثناء العمل أو عند حمل الأشياء ثقيلة الوزن، بل تختص السترة في مراقبة أوضاع جسم المستخدم أثناء العمل لدعم المستخدم بإقتراحات وتقييم لكفاءة العمل.