تطلق سامسونج Odyssey Neo G9 بتقنية Mini LED وحجم أكبر #ces2023

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صورة الخبر: Odyssey Neo G9
Odyssey Neo G9

كشفت العملاق الكوري سامسونج عن أحدث شاشة بتقنية Mini LED في CES 2023 حيث تقدم شاشة Odyssey Neo G9 بحجم أكبر ومواصفات أعلى.

تتميز شاشة Odyssey Neo G9 الجديدة من سامسونج بتصميم منحني فائق الإتساع بحجم 57 إنش، ودقة عرض 7680 في 2160 بيكسل، وأبعاد 32:9، وهي المعايير ذاتها المميزة لشاشات 8K UHDTV، حيث تأتي الشاشة بضعف البيكسل المميز لشاشات 4K التقليدية.

وتؤكد سامسونج على أن Odyssey Neo G9 هي أول شاشة ألعاب مميزة بمعايير DisplayPort 2.1، إلا أن العملاق الكوري لم توضح بشكل دقيق تفاصيل المنافذ في الشاشة.

أيضاً أكدت سامسونج على خططها لإطلاق شاشة Odyssey Neo G9 المنحنية والمخصصة للألعاب في وقت لاحق هذا العام، على أن تأتي بمعدل تحديث 240Hz وطلاء غير لامع، كما تقدم سامسونج الشاشة بنمط “Multi View” الذي يدعم عدد من المدخلات.

المصدر: بوابه المتميز

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