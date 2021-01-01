تنافس سامسونج ابل وLG بشاشة ViewFinity S9 بدقة 5K وحجم 27 إنش #ces2023



ViewFinity S9 ViewFinity S9

أعلنت سامسونج عن شاشة ViewFinity S9 التي تستهدف دعم المستخدمين من المحترفين، وتتميز بدقة 5K وحجم 27 إنش، وأعلى دقة في الألوان.



تنافس العملاق الكوري كلاً من ابل وLG بإصدارها الجديد من شاشة ViewFinity S9 التي طورت لدعم المحترفين في التصميم، وتتميز الشاشة بحجم 27 إنش، ودقة 5120 في 2880 بيكسل في شاشة IPS، بتصميم غير لامع يعمل على خفض التوهج في الشاشة.



كما تدعم شاشة ViewFinity S9 تدرج لوني بنسبة 99% بمعايير ألوان DCI-P3، أيضاً تنطلق الشاشة بعدد من المنافذ التي تتضمن HDMI، وThunderbolt 4، ومنفذ USB C وأيضاً DisplayPort.

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ويمكن للشاشة أن تدعم شحن جهاز حاسب محمول بقدرة 96 w، أيضاً تتميز الشاشة بتصميم معدني نحيف لتنافس إصدارات ابل وLG من شاشات OLED.وتأتي الشاشة بتحسينات في ظلال الصورة مع “HDR600” كما تدعم إبراز تفاصيل الصورة بدقة أعلى، أيضاً تأتي الشاشة بنظام Tizen TV OS لذا سيتاح للمستخدم الوصول إلى تطبيقات بث المحتوى في شاشة ViewFinity S9.الشاشة تأتي بكاميرة 4K webcam، والتي تدعم الإتصال بالشاشة لمكالمات الفيديو، مع برمجيات تدعم التركيز على الموضوع ومتابعته أثناء التسجيل، مع ميزة التكبير التلقائي.