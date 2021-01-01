تنافس سامسونج ابل وLG بشاشة ViewFinity S9 بدقة 5K وحجم 27 إنش #ces2023

أعلنت سامسونج عن شاشة ViewFinity S9 التي تستهدف دعم المستخدمين من المحترفين، وتتميز بدقة 5K وحجم 27 إنش، وأعلى دقة في الألوان.
تنافس العملاق الكوري كلاً من ابل وLG بإصدارها الجديد من شاشة ViewFinity S9 التي طورت لدعم المحترفين في التصميم، وتتميز الشاشة بحجم 27 إنش، ودقة 5120 في 2880 بيكسل في شاشة IPS، بتصميم غير لامع يعمل على خفض التوهج في الشاشة.
كما تدعم شاشة ViewFinity S9 تدرج لوني بنسبة 99% بمعايير ألوان DCI-P3، أيضاً تنطلق الشاشة بعدد من المنافذ التي تتضمن HDMI، وThunderbolt 4، ومنفذ USB C وأيضاً DisplayPort.
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