تعرف على سعر جوال iphone 13 Pro Max فى المملكة العربية السعودية



iphone 13 Pro Max iphone 13 Pro Max

لازال جوال آيفون 13 برو ماكس ينافس بقوة بين قائمة أفضل الهواتف الرائدة، حتى بعد ظهور شقيقه الأحدث iphone 14 Pro Max، والسبب الرئيسي سيكون للسعر المنخفض، مع فارق ليس بالكبير فى عتاد الجوال.



وصل سعر جوال iphone 13 Pro Max سعة 128 جيجابايت مقابل 4585 ريال سعودي، سعة 256 جيجابايت بسعر 5250 ريال، وسعة 512 جبجابايت بـ 5999 ريال، سعة 1 تيرابايت سعرها 6150 ريال.



جوال آيفون 13 برو ماكس

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جاء جوال iphone 13 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، بسرعة تحديث 12 هرتز في الثانية، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بمعيار IP68 مقاومة الماء والأتربة، مع نوتش أقل من السابقة.لمحبي التصوير يقدم جوال iphone 13 Pro Max كاميرا خلفية محسنة تماماً بتصميم جديد نسبياً، بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهي الأعظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.جوال آيفون 13 برو ماكسيعمل جوال iphone 13 Pro Max بمعالج Apple A15 مع ذاكرة داخلية سعات 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت.يأتى جوال iphone 13 Pro Max ببطارية ضخمة سعة 4352 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 7.5 وات.تستطيع اقتناء جوال iphone 13 Pro Max فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، الأخضر الداكن، والأزرق الفاتح.