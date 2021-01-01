ترفع آبل سعر بطارية هواتفها خارج الضمان

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صورة الخبر: آبل
آبل

قررت شركة "أبل" زيادة سعر استبدال بطارية هواتفها خارج الضمان، لجميع الطرز ‌الأقدم من "آيفون 14".

وذكرت الشركة عبر موقعها على الإنترنت، أنه سيرتفع سعر استبدال البطارية خارج الضمان لجميع طرز سلسلة "آيفون 12" و "آيفون 13"، بالإضافة إلى الطرازات الأقدم من ذلك، بمقدار 20 دولارًا اعتبارًا من مارس المقبل.

وحاليًا تتقاضى "أبل" 69 دولارًا لاستبدال البطارية في معظم طرز آيفون، وفقًا لآلة حاسبة تقديرية على موقع الشركة.

المصدر: السلطة

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