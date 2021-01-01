أبرز الاختلافات بين هاتفى Pixel 6a وiPhone 6

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صورة الخبر: Pixel 6a
Pixel 6a

كشفت جوجل مؤخرا عن هاتفها Pixel 6a حيث يعد الهاتف الجديد من جوجل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها فى فئة الهواتف المميزة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف هاتف iPhone 6 كما يلى: هاتف Google Pixel 6a الشاشة : بقياس 6.1-بوصة FHD+ 60Hz OLED. المعالج: Google Tensor. نظام التشغيل: Android 12. الرامات: بقوة 6 جيجا بايت. مساحة التخزين : تبلغ 128جيجابايت UFS 3.1. الكاميرا: خلفية 12.2MP+12MP، و8MP (أمامية). البطارية: بقوة 4410mAh with 18W fast charging. هاتف iPhone 6 تاريخ الإعلان عنه: فى 9 سبتمبر 2014. الأبعاد:يأتى بأبعاد تصل إلى 138.1×67×6.9 ملم. الوزن: يزن 129 جراما. نظام التشغيل: يعمل بـ iOS (8.x). مساحة الشاشة: تصل لـ 4.7 بوصة. دقة عرض الشاشة: بدقة 1334× 750 بيكسل. نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCD. الكاميرا: تأتى 8 ميجا بيكسل+1.2 ميجا بيكسل أمامية. الشرائح: شرائح Apple A8 . الرامات: رامات 1 جيجا بايت. الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.

المصدر: السلطة

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