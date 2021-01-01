تنافس IAT T-Mad الصينية تيسلا سايبرترك

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صورة الخبر: IAT T-Mad
IAT T-Mad

تحمل هذه السيارة الاختبارية القادمة من الصين اسم IAT T-Mad، وتأتي كـبيك أب كهربائية منافسة لتيسلا سايبرترك بغرابة تصميمها من جهة، وللأداء القوي الذي تعد به الشركة من جهة أخرى.

التصميم الخارجي لـ T-Mad يجعلها تبدو وكأنها قادمة من فيلم خيال علمي مع واجهة أمامية غير تقليدية، والتي تحمل مصابيح LED ذات عرض كامل، توفر السيارة 4 أبواب متعاكسة ويأتي الهيكل الخارجي بلونين متباينين. وفي الداخل تتميز المقاعد بإعدادات متغيرة حيث نشاهد مقعد خلفي ضخم مع 3 مقاعد قابلة للتدوير، وأحدها هو مقعد السائق في موضع متوسط أمام كونسول مستقبلي ذو شاشة ضخمة وكاميرات رقمية.

لم تكشف شركة IAT سوى القليل من التفاصيل الميكانيكية للسيارة، يتوقع أن تكون T-Mad قادرة على قطع مسافة 800 كيلومتر بالشحنة الواحدة، مع إمكانية ترقية حزمة البطاريات لتصل المسافة إلى 1,000 كيلومتر مع حزمة البطاريات الأكبر.

المصدر: سعودى شفت

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