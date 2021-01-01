عقوبة مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان 100 جنيه لقائد السيارة ومن يجلس بجواره..حسما للشائعات

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال مصدر مروري بأن قانون المرور لعام 2008 نصوص على تحرير مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان لقائد المركبة ومن يجلس بجواره ويقوم مالك السيارة بسداد قيمة المخالفة وهي 50 جنيها في حالة التصالح الفوري وهي الحد الأدنى للمخالفة خلال الأيام الثلاثة الأولى لتحرير المخالفة وبدءا من اليوم الرابع يتم دفع 100 جنيه قيمة المخالفة في نيابة المرور وذلك حتى إذا كان قائد المركبة ومن بجواره الإثنين لا يرتديان حزام الأمان أو أحدهما فهي تحرر مخالفة واحدة حيث إن القانون نص على مسئولية قائد المركبة عن من يجلس بجواره

المصدر: الاهرام أوتو

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