أسعار العملات فى مصر اليوم الثلاثاء 3-1-2023 مقابل الجنيه



أسعار العملات أسعار العملات

سجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 3-1-2023 ، تباينا مقابل الجنيه، في بداية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار صرف 6 عملات وهم: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.68 جنيه للشراء، و 24.76 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 26.36 جنيه للشراء، و 26.45 للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.75 جنيه للشراء، و 29.84 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 6.56 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.69 جنيه للشراء، و 80.97 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.72 جنيه للشراء، و 6.74 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك التجارى الدولى: 24.70 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.بنك الإسكندرية: 24.72 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.البنك الأهلى المصرى: 24.66 جنيه للشراء، و 24.71 للبيع.بنك مصر: 24.66 جنيه للشراء، و 24.71 للبيع.سعر اليورو في البنوك المصريةمصرف أبو ظبي الإسلامي: 26.44 جنيه للشراء، و 26.51 للبيع.البنك المصري الخليجي: 26.43 جنيه للشراء، و 26.52 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.البنك الأهلي المصري: 26.29 جنيه للشراء، و 26.45 للبيع.بنك مصر: 26.29 جنيه للشراء، و 26.45 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةبنك البركة: 29.77 جنيه للشراء، و 29.96 للبيع.بنك الكويت الوطني: 29.77 جنيه للشراء، و 29.96 للبيع.البنك الأهلي المصري: 29.70 جنيه للشراء، و 29.89 للبيع.بنك مصر: 29.70 جنيه للشراء، و 29.89 للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالمصرف المتحد: 6.36 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.بنك قناة السويس: 6.53 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.البنك الأهلى المصري: 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي القطري: 76.81 جنيه للشراء، و 80.97 للبيع.بنك الاستثمار العربي: 76.71 جنيه للشراء، و 82.04 للبيع.البنك الأهلي المصري: 77.94 جنيه للشراء، و 80.77 للبيع.بنك مصر: 77.92 جنيه للشراء، و 80.77 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي الكويتي: 6.72 جنيه للشراء، و 6.74 للبيع.بنك أبو ظبي التجاري: 6.67 جنيه للشراء، و 6.74 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.البنك الأهلي المصري: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع.بنك مصر: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع.