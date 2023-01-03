أسعار العملات فى مصر اليوم الثلاثاء 3-1-2023 مقابل الجنيه

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار العملات فى مصر اليوم الثلاثاء 3-1-2023 مقابل الجنيه

صورة الخبر: أسعار العملات
أسعار العملات

سجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 3-1-2023 ، تباينا مقابل الجنيه، في بداية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار صرف 6 عملات وهم: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 24.68 جنيه للشراء، و 24.76 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 26.36 جنيه للشراء، و 26.45 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.75 جنيه للشراء، و 29.84 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.56 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.69 جنيه للشراء، و 80.97 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.72 جنيه للشراء، و 6.74 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك التجارى الدولى: 24.70 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.72 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 24.66 جنيه للشراء، و 24.71 للبيع.

بنك مصر: 24.66 جنيه للشراء، و 24.71 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 26.44 جنيه للشراء، و 26.51 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 26.43 جنيه للشراء، و 26.52 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 26.29 جنيه للشراء، و 26.45 للبيع.

بنك مصر: 26.29 جنيه للشراء، و 26.45 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك البركة: 29.77 جنيه للشراء، و 29.96 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 29.77 جنيه للشراء، و 29.96 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.70 جنيه للشراء، و 29.89 للبيع.

بنك مصر: 29.70 جنيه للشراء، و 29.89 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 6.36 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

بنك قناة السويس: 6.53 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلى المصري: 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي القطري: 76.81 جنيه للشراء، و 80.97 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 76.71 جنيه للشراء، و 82.04 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 77.94 جنيه للشراء، و 80.77 للبيع.

بنك مصر: 77.92 جنيه للشراء، و 80.77 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي الكويتي: 6.72 جنيه للشراء، و 6.74 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 6.67 جنيه للشراء، و 6.74 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع.

بنك مصر: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع.

المصدر: جريده المال

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار العملات فى مصر اليوم الثلاثاء 3-1-2023 مقابل الجنيه

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
14220

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager