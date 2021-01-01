«الابتزاز والنصب» وراء سرقة حسابات المشاهير

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يتعرض الكثير من المشاهير على السوشيال ميديا لاختراق حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي من أجل استغلالها في السرقة والابتزاز للحصول على الأموال الطائلة، العديد من الأسئلة التي ليس لها إجابات حتى الآن حول عملية قرصنة الحسابات الشخصية للعديد من المشاهير وكبار رجال الأعمال على مواقع التواصل، وأهمها منصة تويتر، لكن الأمر الوحيد الذي يتفق عليه أغلب الناس هو أنه كان من الممكن أن يحدث أسوأ من ذلك بكثير.. فمن كيم كاردشيان الي اوباما وحتى إيلون ماسك نفسه مالك تويتر، كلهم تعرضوا لمحاولات متجددة لاختراق حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا.. آخر ضحايا الاختراق والنصب الإلكتروني محليا كان الإعلامي كريم كوچاك والذي اعترف في تصريحات سابقة له بأن عدم علمه بتأمين حساباته هو السر الذي سهل وقوعه في فخ الإختراق الإلكتروني، مؤكدا أن الهاكرز قام بارسال طلبات غريبة للفنانات على الشات من أجل ابتزازهن، الغريب أن حسابات المشاهير ليست فقط هي المعرضة لهذا الفعل إنما الحسابات الخاصة لأغلب الأشخاص الذين يجهلون تأمين حساباتهم يكونون أكثر عرضة للنصب عليهم لأن عند طلب المخترق المال من غيره يمكن أن يكون شيئا متوقعا ولكن لم يكن متوقعا من قبل شخص مشهور..



قال المهندس أحمد طارق خبير أمن التكنولوجيا والمعلومات أن الطريقة الوحيدة والأهم التي تعرض الحسابات للاختراق أولا هي الايميلات المهجورة القديمة التي لم يقم الشخص بفتحها لفترة طويلة ولكنها مقترنة بالحسابات الخاصة به على السوشيال ميديا وهذا يعرض الشخص للاختراق لسهولة الحصول على بيانات الإيميل وطلب تغيير كلمة السر وفتح الحساب بكل سهولة، كما أنه إذا لم يتم فتح الايميل فترة تتعدى 6 أشهر يصبح الإيميل ملكا للشركة ويحق لها اعطاءه لشخص اخر.



تأمين الحسابات

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ونوه «طارق» إلى عدم استخدام ايميل «ياهو» لربط حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، لضعف امكانية تأمين الشركة لحساباتها وسهولة اختراقها، ويفضل استخدام «الجي ميل» لقوة خطوات تأمين الحسابات عليه، مؤكدا على عدم استخدام الايميل المربوط بحسابات السوشيال ميديا في العمل أو اعطائه لعملاء أو أصدقاء بالنسبة لرجال الأعمال أو الشخصيات المشهورة، فلابد من إنشاء حساب خاص بمنصات التواصل الاجتماعي ولا يتم معرفته لأي شخص اخر، وإنشاء إيميل خاص للعمل والمراسلة بين الشركات وبعضها البعض أو الأشخاص أيضا لأن معرفة الإيميل تسهل على المخترق سرقة الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي بالكامل.. لم يعرف الكثير من الأشخاص أو لم يقوموا بتفعيل خاصية تأمين هامة على حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وهي خاصية المصداقية الثنائية، والتي تعرقل خطوة السرقة أو الاختراق، ووصف «طارق» كيفية تفعيلها عن طريق الدخول على الاعدادات ثم الخصوصية والامان، ثم اختيار خاصية المصداقية الثنائية او التحقق بخطوتين، ويتم تفعيلها عن طريق رقم الهاتف الذي حذر أيضا من كتابته على السوشيال ميديا لعدم سهولة الاختراق في حالة سرقة الهاتف أو تلفه في أي حالة من هذه يتم فتح الحساب ويتم النصب من خلاله بكل سهولة.أوضح «طارق» أن هناك روابط وهمية يتخيل البعض أنه بمجرد الضغط عليها يتم اختراق الهاتف بالكامل ولكن هذه المعلومة ليست صحيحة، فهناك ما يسمى بالهندسة الاجتماعية ومعناها فن اختراق عقول البصر، حيث يقوم البعض بتصميم صفحة وهمية لفيسبوك وعند التعامل معها وبمجرد كتابة البيانات الشخصية الخاصة بك يتم سحب البيانات بكل سهولة واختراق الحساب بكل سهولة، ولتخطي هذا الفخ هناك طريقة سهلة يمكن التأكد من الرابط إذا كان صحيحا أم مزيفا.التطبيقات البديلةحذر المهندس «أحمد طارق» من استخدام التطبيقات البديلة لأنها اتضح مؤخرا أنها سبب اختراق الهواتف وسرقة حسابات منصات التواصل الاجتماعي بنسبة 80?، لأنها ببساطة تعطي مميزات أكثر من التطبيقات الرسمية فيتم التعامل معها للحصول على هذه المميزات، ولكن لم يعلم الكثير أن بياناتك الشخصية بالكامل تصبح في أيدي صانع التطبيق مقابل إعطاء هذه المميزات، وبعد فترة من استخدامه يتعرض الشخص للسرقة والابتزاز، وقد أعلنت شركة ميتا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مؤخرا أن التطبيقات البديلة التي يتم تحميلها من خارج المتجر الرسمي الخاص بك تقوم بتسريب البيانات الشخصية بنسبة 100 ? .