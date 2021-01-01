الخميس انطلاق معرض الإلكترونيات الاستهلاكية السنوي CES..

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معرض الإلكترونيات الاستهلاكية السنوي CES

ينطلق الحدث التكنولوجي الأشهر في العالم "معرض الإلكترونيات الاستهلاكية" CES في 5 يناير الجاري بمركز مؤتمرات لاس فيجاس، بنيفادا الأمريكية، وقد يتم من خلاله الكشف عن أحدث اتجاهات التكنولوجيا والابتكارات التي لم يكشف عنها بعد في العالم.

سيكون هذا الحدث هو الأول بكامل طاقته منذ عام 2020 ، بسبب جائحة كوفيد، يستمر الحدث بين 5 يناير و 8 يناير .

ويعرض في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، بعضًا من أحدث المنتجات من عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك امازون وسامسونج وميتا.

تقول جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA) ، المنظمة للحدث السنوي: "سيسخّر معرض CES 2023 قوة التفاعل بين البشر للحفاظ على تقدم محرك الابتكار".

معرض CES هو الحدث التكنولوجي الأكثر تأثيرًا في العالم - وهو أرض إثبات للتقنيات المتقدمة والمبتكرين العالميين، هذا هو المكان الذي تقوم فيه أكبر العلامات التجارية في العالم بأعمال تجارية وتلتقي بشركاء جدد ، ويصعد أكثر المبتكرين ذكاءً إلى المسرح.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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