الخميس انطلاق معرض الإلكترونيات الاستهلاكية السنوي CES..

ينطلق الحدث التكنولوجي الأشهر في العالم "معرض الإلكترونيات الاستهلاكية" CES في 5 يناير الجاري بمركز مؤتمرات لاس فيجاس، بنيفادا الأمريكية، وقد يتم من خلاله الكشف عن أحدث اتجاهات التكنولوجيا والابتكارات التي لم يكشف عنها بعد في العالم.
سيكون هذا الحدث هو الأول بكامل طاقته منذ عام 2020 ، بسبب جائحة كوفيد، يستمر الحدث بين 5 يناير و 8 يناير .
ويعرض في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، بعضًا من أحدث المنتجات من عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك امازون وسامسونج وميتا.
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