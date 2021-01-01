تفاصيل عمليات الإطلاق الفضائية التي ستتم عام 2023

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كان 2022 عامًا ممتعًا للانطلاقات الفضائية، حيث كان القمر الصناعي العملاق ARTEMIS I ، وأول رحلة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية من بين المعالم الكبيرة لعام 2022.



وتوقع علماء الفلك، أن عام 2023 سيكون "عام الأوائل"، حيث يقوم ما يقرب من عشرين مركبة مدارية وشبه مدارية برحلتها في العام الجديد، وأول إطلاق فضاء مداري على الإطلاق على أرض المملكة المتحدة من المقرر إطلاقه من كورنوال الشهر المقبل.



ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، بعض عمليات الإطلاق المهمة المقرر إجراؤها في عام 2023.

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ميناء الفضاء كورنوال (مهمة فيرجن أوربت)من المقرر أن يستضيف ميناء الفضاء كورنوال أخيرًا أول إطلاق فضائي على الإطلاق من المملكة المتحدة في يناير.كان من المأمول أن تقلع طائرة كوزميك جيرل من طراز بوينج 747 المعدلة من شركة فيرجن أوربت، على ارتفاع 35000 قدم وإطلاق الصاروخ في 14 ديسمبر.لكن تم تأجيله إلى يناير 2023 بسبب التحديات الفنية والتنظيمية في الاستعداد للإطلاق.ميناء الفضاء ساذرلاند و شتلاندلن يكون ميناء كورنوال موقع إطلاق الصواريخ الوحيد في المملكة المتحدة، كما تقدم الخطط في اسكتلندا لمشاريع مماثلة في مقاطعة ساذرلاند ومن شتلاند.تخطط شركة Orbex لإطلاق أقمار صناعية "صغيرة" من مركز الفضاء ساذرلاند، وقد قدمت طلبًا إلى هيئة الطيران المدني للحصول على الموافقة.مهمة جاجانيانكشفت وكالة الفضاء الهندية عن روبوت من المقرر أن يسافر إلى الفضاء كجزء من مهمة غير مأهولة.كما سترافق رواد الفضاء الهنود في مهمات فضائية مستقبلية، بما في ذلك مهمة مأهولة تسمى Gaganyaan.تم تصميم الإنسان، الذي أطلق عليه اسم Vyom Mitra (أي الصديق في الفضاء) لأداء عدد من الوظائف بما في ذلك الرد على أسئلة رواد الفضاء وإجراء عمليات دعم الحياة.المركبة الفضائية ستارشيبربما تم وصفها بأنها أقوى مركبة إطلاق في العالم، لكن صاروخ Starship الذي طال انتظاره من SpaceX لم يصل بعد إلى المدار، قد تم تأجيل المهمة أكثر من مرة في عام 2022، بسبب بعض المشاكل.في سبتمبر، قال إيلون ماسك إن صاروخه الثقيل للغاية والذي تبلغ تكلفته 216 مليون دولار (189 مليون جنيه إسترليني) يمكن أن يُطلق أخيرًا إلى الفضاء في في عام 2023.ويعتقد الخبراء أن لديها فرصة جيدة لإطلاقها في الربع الأول من هذا العام.إطلاق SpaceX Crew-6 التابع لناساستطلق سبيس إكس مهمة طاقم ناسا السادسة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في منتصف فبراير 2023.تشمل المهمة اثنين من رواد فضاء ناسا، ورائد فضاء من الإمارات العربية المتحدة، ورائد فضاء روسي إلى الفضاء من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.صاروخ نيو جلين من شركة بلو أوريجينتم تصميم صاروخ نيو جلين لمنافسة SpaceX's Falcon 9 و Falcon Heavy، وهي مركبة إطلاق تابعة لشركة بلو أوريجي، حيث تنقل الأشخاص إلى الفضاء.تم تسمية صاروخ نيو جلين على اسم جون جلين أول أمريكي يدور حول الأرض، وهي مركبة إطلاق ثقيلة واحدة قادرة على حمل الأشخاص والحمولات إلى مدار الأرض وما وراءه.إنه صاروخ من مرحلتين يبلغ قطره 23 قدمًا (7 أمتار) ويتميز بمرحلة أولى قابلة لإعادة الاستخدام مبنية لـ 25 مهمة.كان مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس قد خطط لإطلاقه لأول مرة في عام 2020 ، ثم عام 2021، وقام بتأجيله حتى نهاية عام 2022، بسبب فشل في الدفع بعد دقيقة واحدة من الإقلاع وتقوم إدارة الطيران الفيدرالية بالتحقيق الآن.هذا يعني أن عام 2023 هو الموعد المحتمل لإطلاقه، وربما في أواخر العام في ذلك الوقت.رصد انبعاثات التروبوسفير (TEMPO)تخطط وكالة ناسا، لرصد انبعاثات التروبوسفير للتلوث فوق أمريكا الشمالية، من خلال القمر الصناعي TEMPO.من مكسيكو سيتي إلى الرمال النفطية الكندية، ومن المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، ستكون أول أداة فضائية تقوم بفحص ملوثات الهواء كل ساعة.سيكون TEMPO في النهاية جزءًا من كوكبة من الأدوات التي تقيس جودة الهواء في نصف الكرة الشمالي والتي ستشمل أيضًا Sentinel-4 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والذي يجري تطويره حاليًا.رحلة الملياردير الفضائية حول القمركشف الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، أن ثمانية فنانين سينضمون إليه في رحلة طيران مدنية طموحة حول القمر على متن مركبة فضائية سبيس إكس في عام 2023 الجاري.مهمة كيسستأول رحلة لطائرة Quesst الأسرع من الصوت ستنطلق من كاليفورنيا، المهمة لها هدفان، الهدف الرئيسي الذي أطلق عليه اسم X-59 Quiet Supersonic Transport (QueSST) هو تقليل الضوضاء المرتبطة بالسفر الأسرع من الصوت.ثانيًا، الهدف هو نقل X-59 فوق مجتمعات أمريكية محددة لجمع البيانات حول الاستجابات البشرية للصوت المتولد أثناء الطيران الأسرع من الصوت وتسليم مجموعة البيانات هذه إلى المنظمين الأمريكيين والدوليين.يمكن لطائرة X-59 أن تطير يومًا ما من لندن إلى نيويورك في غضون ثلاث ساعات فقط.X-57 الرحلة الأولىومن المقرر أن تتم أول رحلة لطائرة X-57 التابعة لناسا - وهي طائرة تجريبية صغيرة تعمل بالكهرباء.وصفت بأنها أكثر هدوءًا وأكثر كفاءة بنسبة تصل إلى 500 في المائة من الطائرات التقليدية.ستكون الطائرة X-57 Maxwell أول طائرة مأهولة تنتجها وكالة ناسا منذ عقدين، وهي مصممة للمساعدة في تطوير معايير للطائرات الكهربائية بالكامل في المستقبل.تقول ناسا إن لديها أجنحة رفيعة مخصصة من شأنها تعزيز الكفاءة عن طريق تقليل السحب أثناء الطيران ولديها بطاريات ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن لتوفير الطاقة.ستتم الرحلة في مركز أرمسترونج لأبحاث الطيران التابع لناسا في كاليفورنيا.تلسكوب إقليدسسيكون لتلسكوب إقليدس التابع لوكالة الفضاء الأوروبية وظيفة مهمة عندما يتم إطلاقه هذا العام.من المقرر استكشاف الطاقة المظلمة الغامضة التي تغذي التوسع المتسارع للكون.سيقوم التلسكوب بذلك عن طريق قياس تسارع الكون من خلال قياس أشكال المجرات على مسافات متفاوتة من الأرض والعلاقة بين المسافة والانزياح الأحمر.مشروع أستروسكشفت ناسا قبل عامين عن خططها لإطلاق منطاد عملاق متصل بالتلسكوب لفحص النجوم والغازات في الكون.سيستخدم المشروع، المسمى ASTHROS، وهو اختصار لتلسكوب الستراتوسفير للفيزياء الفلكية لرصدات عالية الدقة في الأطوال الموجية دون المليمترات، منطادًا بحجم ملعب كرة القدم لرفع تلسكوب إلى طبقة الستراتوسفير على بعد حوالي 130 ألف قدم في الهواء.وقالت وكالة الفضاء الأمريكية، إنه عند نفخ البالونات بالكامل يبلغ عرضها 400 قدمًا (150 مترًا).وتخطط لإطلاق المنطاد العملاق من القارة القطبية الجنوبية في نهاية هذا العام .بمجرد رفعه إلى طبقة الستراتوسفير ، سوف يرصد ASTHROS الأطوال الموجية غير المرئية حاليًا من الأرض في محاولة لقياس حركة وسرعة الغاز حول النجوم المشكلة حديثًا.ستعمل أيضًا على إنشاء الخرائط ثلاثية الأبعاد التفصيلية الأولى لكثافة الغاز وسرعته وحركته في مناطق تشكل النجوم لمعرفة كيف تؤثر النجوم حديثة الولادة على بيئتها.