طريقة عمل سلمون مشوي بصوص الليمون الكريمي



سلمون مشوي سلمون مشوي

السلمون المشوي بصوص الليمون الكريمي، من أفضل وأشهي وصفات المأكولات البحرية، ومن الوصفات المحببة لدي الكثيرين ويمكن تحضيرها بسهولة وبمكونات سهلة وبسيطة في المنزل جربيها بصوص الليمون الكريمي اللذيذ وقدميها ساخنة لأفراد أسرتك.



المقادير والمكونات:





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ثلاثة أرباع الكيلوجرام سلمونربع كوب عصير ليمونربع كوب مرق الدجاجثلثان الكوب كريمة الطبخملعقة كبيرة زيت زيتونرشة ملحرشة فلفل اسودطريقة التحضير:في وعاء على النار، ضعي عصير الليمون، ومرق الدجاج، وكريمة الطبخ، ثم حركي المكونات واتركي الخليط حتى يغلي، ثم غطي الوعاء وخففي النار، واتركيه لمدة 10 دقائق.تبّلي بالملح والفلفل الأسود، واتركيه على نار هادئة لمدة 3 دقائق إضافية.ادهني شرائح سمك السلمون بزيت الزيتون، ثم اشويها في الفرن لمدة 5 دقائق من كل جهة.ضعي السلمون في طبق التقديم، واسكبي صوص الليمون على الوجه وزينيه بالبقدونس الطازج، ثم قدميه.