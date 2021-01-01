أخطاء ترتكبها عند شراء المكسرات وتخزينها



المكسرات المكسرات

المكسرات جيدة بشكل لا يصدق، فهي مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة والألياف ، وتحتوي على الكثير من الدهون الأحادية غير المشبعة كثيفة المغذيات ، وقد ثبت أنها تخفض نسبة الكوليسترول والالتهابات وخطر الإصابة بأمراض القلب .



وبحسب ما ذكره موقع "realsimple"، هناك بعض الأخطاء غير المتوقعة التي يرتكبها الكثير منا عند شراء المكسرات وتخزينها، لذلك تخلص من هذه العادات الضارة ، لتبقى طازجة لفترة أطول.



الخطأ الأول: التسوق في سلة المهملات

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أكبر خطأ فادح هو الشراء من الصناديق الكبيرة في متجر البقالة الخاص بك، ويكاد يكون من المستحيل معرفة عدد المرات التي يستبدل فيها المتجر هذه المكسرات ، أو المدة التي قضوها في الهواء الطلق.وفقًا لستيف ليندسي ، مدير ضمان الجودة للمكسرات ، فإن الأكسجين هو العدو الأول لعمر تخزين الجوز، لذلك أفضل شيء للعثور على المكسرات الطازجة هو شراء تلك المكسرات محكمة الغلق في كيس ، مما يضمن نضارتها ويمنع تسرب الأكسجين من خلالها.كما لاحظت على الأرجح عند التسوق ، يضع بعض الأشخاص أيديهم العارية مباشرة في الصناديق للحصول على المكسرات، يؤدي ذلك إلى تعريض المحتويات إلى الجراثيم والبكتيريا الخارجية.الخطأ الثاني: تخزينها في المخزنخلافًا للاعتقاد الشائع ، يجب تخزين المكسرات في الثلاجة أو الفريزر، لأن المكسرات تحتوي على كمية كبيرة من الدهون غير المشبعة ، وهي نوع حساس من الزيت يجعلها أكثر عرضة للتلف، وتتسارع عملية التلف أكثر بالضوء والأكسجين والحرارة.ويحد تخزين المكسرات في الثلاجة أو الفريزر من تعرضها للتلف وسيؤدي إلى تذوق المكسرات أقل مرارة ونكهة لفترة أطول.يمكنك الاحتفاظ بكيس غير مفتوح من المكسرات المقشرة أو داخل القشرة في الثلاجة أو الفريزر لمدة عامين، حتى لو تم فتح الكيس ، يجب أن تدوم المكسرات المقشرة لمدة عام كامل ، وستستمر المكسرات داخل القشرة لمدة عام ونصف تقريبًا.الخطأ الثالث: الاهتمام لتواريخ انتهاء الصلاحيةتعد تواريخ انتهاء الصلاحية مشكلة لعدة أسباب ، وذلك أساسًا لأنها مجرد اقتراحات أو تخمينات ، بدلاً من المواعيد النهائية الصارمة والسريعة لقابلية الطعام، يعتمد العمر الافتراضي للمكسرات على ثلاثة عوامل رئيسية: ظروف التخزين ، مقشرة أو غير مقشرة ، وما إذا كانت العبوة مفتوحة أم لا.