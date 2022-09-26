أسعار الدواجن.. اليوم 3 يناير



أسعار الدواجن أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023، حالة استقرار في السوق المحلية، وذلك نظراً للإفراج مؤخراً عن كميات من مكونات الاعلاف خلال الفترة الماضية.



وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة، ما بين 42 الى 44 جنيهًا للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك حوالى 47 جنيهًا حسب المنطقة.



بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 55 جنيهًا بالمزرعة، و بلغ سعر الكيلو للمستهلك 58 جنيهًا.

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كما سجلت سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 58 جنيهاً للكيلو، و تراوح سعر المستهلك 60 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.من جانبه قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء فى مصر يرجع لارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج عالميًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالمياً، خاصة وأنه يتم استيراد حوالي 70% من المواد الخام التى تستخدم فى صناعة الأعلاف في حين أن ما يتم إنتاجه محلياً حوالي 30% من المستلزمات.وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنوياً وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولايوجد أي دجاج مستورد حاليًا بالأسواق، لافتاً إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 ملايين عامل، و يصل حجم الاستثمارات فيها لحوالي 100 مليار جنيه.