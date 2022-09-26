انخفاض في سعر الذهب اليوم بمصر.. عيار 21 يخسر 40 جنيهًا

سجل سعر الذهب أمس الإثنين في مصر، انخفاضا جديدا في ختام التعاملات المسائية بنحو 35 جنيهًا ليصل إجمالي الانخفاض إلى 40 جنيهًا لعيار 21 على مدار اليوم.
بلغ سعر الجنيه الذهب أمس الإثنين في مصر نحو 13120 جنيها، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، في وزن 8 جرامات لعيار 21، ليصل إجمالي التراجع بنحو 320 جنيها على مدار اليوم.
سجل سعر الذهب أمس الإثنين في مصر كالتالي:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1874 جنيها.
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