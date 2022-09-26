انخفاض في سعر الذهب اليوم بمصر.. عيار 21 يخسر 40 جنيهًا



سعر الذهب سعر الذهب

سجل سعر الذهب أمس الإثنين في مصر، انخفاضا جديدا في ختام التعاملات المسائية بنحو 35 جنيهًا ليصل إجمالي الانخفاض إلى 40 جنيهًا لعيار 21 على مدار اليوم.



بلغ سعر الجنيه الذهب أمس الإثنين في مصر نحو 13120 جنيها، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، في وزن 8 جرامات لعيار 21، ليصل إجمالي التراجع بنحو 320 جنيها على مدار اليوم.



سجل سعر الذهب أمس الإثنين في مصر كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1874 جنيها.

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ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 1640 جنيها.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 1406 جنيهات.وتداول سعر جرام الذهب عيار 14 عند 1093 جنيها.سعر الذهب بالدولارسجل سعر الذهب بالدولار أمس الإثنين، لتستقر الأوقية عند 1824 دولارًا، منذ يوم الجمعة الماضي، بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية يوم السبت والأحد، والإثنين إجازة رأس السنة الميلادية.