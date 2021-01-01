تكشف الأرصاد درجات الحرارة اليوم الثلاثاء.. والقاهرة تسجل 20 درجة

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس بارد فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بارد ليلا على أغلب الأنحاء.



وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع شبورة مائية فى الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدن القناة.

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ومن المتوقع أن تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وخليج السويس وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، و الرياح السطحية شمالية شرقية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، و الرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليومالعظمى الصغرىالقاهرة 20 12العاصمة الإدارية 19 106 أكتوبر 19 10بنها 20 12دمنهور 19 11كفر الشيخ 19 12المنصورة 20 11دمياط 20 13بورسعيد 20 13الإسماعيلية 21 10السويس 20 10الزقازيق 20 11شبين الكوم 20 11طنطا 19 11شلاتين 24 15الإسكندرية 19 14العلمين الجديدة 19 12وادى النطرون 20 12مطروح 19 12السلوم 17 09سيوة 21 08العريش 19 12رفح 18 11الطور 24 12كاترين 15 04رأس سدر 22 12نخل 20 04طابا 21 12نويبع 22 12حلايب 23 16شرم الشيخ 23 15الغردقة 23 14مرسى علم 25 14الفيوم 20 08بنى سويف 20 08المنيا 20 10أسيوط 21 09سوهاج 21 08قنا 20 08الأقصر 22 06أسوان 22 09الوادى الجديد 22 07أبوسمبل 21 09أبورماد 23 14رأس حدربة 22 15