تكشف الأرصاد درجات الحرارة اليوم الثلاثاء.. والقاهرة تسجل 20 درجة

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صورة الخبر: الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس بارد فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع شبورة مائية فى الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدن القناة.

ومن المتوقع أن تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وخليج السويس وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، و الرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، و الرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 19 10

بنها 20 12

دمنهور 19 11

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 11

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 10

السويس 20 10

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 20 11

طنطا 19 11

شلاتين 24 15

الإسكندرية 19 14

العلمين الجديدة 19 12

وادى النطرون 20 12

مطروح 19 12

السلوم 17 09

سيوة 21 08

العريش 19 12

رفح 18 11

الطور 24 12

كاترين 15 04

رأس سدر 22 12

نخل 20 04

طابا 21 12

نويبع 22 12

حلايب 23 16

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 14

مرسى علم 25 14

الفيوم 20 08

بنى سويف 20 08

المنيا 20 10

أسيوط 21 09

سوهاج 21 08

قنا 20 08

الأقصر 22 06

أسوان 22 09

الوادى الجديد 22 07

أبوسمبل 21 09

أبورماد 23 14

رأس حدربة 22 15

المصدر: بوابة دار المعارف

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