العدل الأمريكية تخفي 400 وثيقة حول صفقات نجل وشقيق بايدن



نجل وشقيق بايدن نجل وشقيق بايدن



ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن وزارة العدل الأمريكية تحاول منع الكشف عن 400 وثيقة تحتوي على معلومات "حساسة" تتعلق بصفقات نجل وشقيق الرئيس الأمريكي هانتر وجيم بايدن مع الصين وروسيا وأوكرانيا.



وقالت الصحيفة: “تحاول وزارة العدل منع الكشف عن 400 صفحة من الوثائق الحساسة المتعلقة بصفقات هانتر وجيم بايدن مع الصين وروسيا وأوكرانيا من خلال التظاهر بعدم وجودها”.



وبحسب ما ورد تم رقع دعوى قضائية ضد وزارة العدل في مارس بعد أن رفضت وزارة العدل الامتثال لطلبه للحصول على البيانات ذات الصلة بموجب قانون حرية المعلومات الفيدرالي.

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واعترف محامو الحكومة في البداية بوجود ما لا يقل عن 400 وثيقة "التي يحتمل أن تكون ذات صلة"، لكنهم يحاولون الآن التهرب من ذلك بالقول إنه ليس لديهم "ما يثبتوه أو يدحضوه" بشأن هذه الوثائق.يُذكر أن إدارة بايدن قد تستخدم حق النقض ضد إصدار الوثائق الأرشيفية حتى عام 2029، ومن المتوقع أن تتخذ قرارًا قبل فبراير 2023.