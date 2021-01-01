أحمد موسى يكشف التفاصيل الكاملة لضبط تاجر في الوراق

كشف الإعلامي أحمد موسى، التفاصيل الكاملة لضبط تاجر في الوراق كان يبيع الأرز والسكر بأزيد من سعره.
وقال أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "الدولة تتخذ كل الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار، وجهاز حماية المستهلك يقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق".
وأضاف أحمد موسى: “بعد حملة حماية المستهلك، خفض التاجر بالوراق أسعار السلع حيث كان يبيع الأرز بأزيد من 12 جنيها”.
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