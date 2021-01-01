ضابط أمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن اعتقال صدام حسين (فيديو)

بعد عقدين من المهمة السرية، كشف أحد المحاربين القدامى بقوات النخبة الأمريكية تفاصيل جديدة حول عملية اعتقال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وقال الرقيب المتقاعد كيفن هولاند الذي شارك قبل عقدين من الزمن مع "قوة دلتا" الخاصة باكتشاف مخبأ صدام حسين ولحظة اعتقاله، قوله، إن فريق "قوة دلتا" أخبر الرئيس العراقي الأسبق لحظة اعتقاله أن "الرئيس بوش يرسل لك تحياته".
وأضاف خلال بودكاست مع أحد قدامى المحاربين في البحرية الأمريكية بعنوان "Danger Close"، "مع أن القوة الأمريكية الخاصة تلقت "معلومات بشرية" أفضت لوصولهم إلى مكان الذي يختبئ به صدام، حيث أشار إلى أنها حفرة مغطاة بطبقة من أوراق الأشجار والرمل تم سدها بالفلين لإخفاء فتحتها، وكان يمتد منها أنبوب صغير للسماح بدخول الأوكسجين.
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