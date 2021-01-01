لتوفير مساحة الدرج .. طرق سهلة لطي الجوارب

تعتبر الجوارب من الشياء التى لاغنى عنها في حياتنا، وضياعها يسبب مشكلة كبيرة داخل الأسرة، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية أفضل الطرق السهلة لطي الجوارب وتوفير مساحات بالخزانة وفقًا لما جاء في موقع ."bhg"
كيفية طي الجوارب بطريقة سهلة: طريقة سطحية
تعتبر الطريقة السطحية في طي الجوارب من أفضل الطرق، خاصة على حسب طول الشراب، وهذه طريقة بسيطة وسهلة للغاية وتحافظ على الجوارب
اصنعي مربع
طريقة أخري وسهلة تعتبر بديلة للطريقة السطحية، بدلاً من وضع الجوارب فوق بعضها مباشرةً، قومي بإنشاء علامة زائد، بحيث توضع إحداها رأسياً والأخرى بشكل أفقي، ثم قومي بثني أصابع القدم في الأسوار لتثبيته، ثم افعلي الشيء نفسه مع الجورب الآخر.
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