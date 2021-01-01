من أهم الديكورات .. الزهور المناسبة لغرف المنزل



الزهور المناسبة لغرف المنزل الزهور المناسبة لغرف المنزل

الزهور ليست فقط لتجميل الحدائق فحسب، بل هي وأحد من أهم الديكورات التي يلجأ اليها الكثير لتجميل منزلة أو مكتبه بها، فهي تجلب الفرح للعينين والسعادة للروح، ولكن هل فكرت يوما في أن لكل غرفة أو مكان في المنزل الزهور الخاصة به، ووفقًا للخبراء، فإن إضافة الزهور إلى غرفتك سيساعدك على إحداث تأثير المهدئ يمكن أن يساعدك في تخفيف التوتر، ويستعرض "اليوم السابع" وفقا لموقع " designer-daily".



شقائق النعمان لغرفة المعيشة

يعتبر زهور شقائق النعمان نوع فريد من الزهور مناسب لإضافة اللون والطاقة الإيجابية، إلى منطقة غرفة المعيشة الخاصة بك، وتعد فوق طاولة القهوة أو طاولة الوسط هي أفضل مكان لوضع تلك الزهور، تتميز شقائق النعمان بألوان رائعة مختلفة، منها الأبيض والأحمر والأرجواني، فيمكن استخدام لون واحد، أو عمل باقة من جميع الألوان، ويعد مزج من شقائق النعمان ذات الألوان المختلفة في باقة واحدة فكرة جيدة تساعد في جعل المجموعة أكثر جاذبية.



ورد الشمبانيا لغرفة السفرة

لا شك من أن وجود الزهور بألوانه المميزة يكون مريح للأعصاب وفاتح للشهية أيضا، فإذا كنت تريد إرسال رسالة حب مليئة بالرومانسية فيفضل وضع الزهور باللون الأحمر، ولكن إذا كنت تريد إضافتها على السفرة فلا يمكن وضع الزهور الحمراء، فأفضل زهرة يمكن وضعها على السفرة للتعبير عن مدى الحب، هي زهرة الشمبانيا، فهو مزيج من اللون الأحمر واللون الأبيض، بأشكال ودرجات مختلفة، فإن لون ورود الشمبانيا أقل قوة، ورائحتها خفية بما يكفي حتى لا تتداخل مع نكهات الطعام.

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ورد المهور لغرفة نوميعتقد البعض أن وضع الزهور في غرفة النوم يعمل على سحب وامتصاص كل الأكسجين في الليل، وهذه تعتبر أسطورة لا تستند إلى حقائق، ولا توجد مشكلة على الإطلاق في وجود الزهور في غرفة نومك، فزهرة المهور هي الخيار الأفضل لغرفة نومك، حيث تتميز برائحة مميزة ومهدئة وتكون أكثر إشراقًا عند وضعها تحت المنضدة بجوار النافذة، كما أنها أكثر عطرة في الصباح بسبب إطلاق الزيت العطري لها المميز، مما يضمن لك الاستيقاظ على رائحة جميلة لبدء يومك.زنبق كالا للمطبخالمطبخ هو المكان الوحيد الذي لا يوجد له رائحة مميزة خاصة، وذلك لكثرة التوابل، والخضروات والورقيات، فكل واحد منهما له رائحة مختلفة ومميزة عن الاخر، وهنا يحتاج المطبخ لزهور مميزة ومختلفة بشكلها وألوانها ورائحتها، فيفضل اختيار زهرة برائحة رقيقة، ولكن بألوان مذهلة، وتعتبر زهرة زنابق الكالا مناسبة بشكل جيد لبيئة المطبخ، لرائحتها الخفيفة والهادئة والمعطرة، وألوانها المميزة والمختلفة التي تلفت للنظر، حتى لو كان المطبخ أكثر ازدحامًا.