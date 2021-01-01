لنضارة البشرة .. اعرفى فوائد زيت الجوجوبا



زيت الجوجوبا زيت الجوجوبا

الفتاة تبحث عن كل ما يجعل البشرة متألقة وجميلة، لمزيد من الثقة بالنفس، سواء بأستخدام كريمات أو زيوت أو وصفات طبيعية للعناية بالبشرة في كل الأوقات صيف أو شتاء..



وزيت الجوجوبا يعتبر بديل رائع لزيت الشعر الذى يحسن من خصلات الشعر ويجعله ناعم ومتألق، كما زيت الجوجوبا يعتبر مرطب بشكل فعال للبشرة بشكل مذهل، لأنه يحتفظ بالرطوبة دون أن يسد المسام، ويقلل من ظهور الشيخوخة، ولمعرفة الفوائد العديدة للبشرة يمكن متابعة التقرير التالى وفقاَ لموقع"timesofindia".



فوائد زيت الجوجوبا للبشرة:

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تعزيز مرون الجلد:زيت الجوجوبا غنى بمضادات الأكسدة كفيتامين A و E وأوميغا 6، وهو يعمل على حجز الرطوبة على الجلد، ويعمل كمرطب مع جعل الجلد يتنفس بكل سهولة لمزيد من النعومة للبشرة.تهدئة البشرة الجافة:زيت الجوجوبا لديه قدرة هائلة على تهدئة البشرة الجافة، والفوائد التي به من مضاد للألتهابات تساعد على ذلك وتحافظ على البشرة، ويعمل كحاجز واقى على الجلد، حتى يمنع لفقدان الرطوبة من على الجلد.يمنع حب الشباب:زيت الجوجوبا يحافظ على توازن الزيت والرطوبة في الجسم، ويعتبر خيار أكثر من رائع للبشرة التي قد تتعرض لحب الشباب، لأن به خضائص مضادة للبكتريا والتي تحارب العديد من الأثار التي قد تؤثر على البشرة.يبطئ من أثار الشيخوخة:زيت الجوجوبا يمنح صفات مرطبة للبشرة والتي يكون لها تأثير كبير على البشرة وتمنح ترطيب ومضاد للألتهابات وتؤجل بشكل فعال في أعراض وأثار الشيخوخة، ويعالج بعض الأعراض التي يتعرض لها الجلد.يساعد في إزالة المكياج:يعتبر زيت الجوجوبا مزيل للمكياج، لأن يزيل أي أوساخ مع ترطيب الوجه، ويعطى البشرة مزيد من الصفاء والإشراق، ويساعد على إعادة توازن زيوت الجلد.يزيل الرموش:زيت الجوجوبا خفيف ولهذا من السهل أن يستخدم حول العينين دون الشعور بالقلق، لأنه يغذى الرموش وعند ترطيب الماسكارا، عن طريق وضع القليل من زيت الجوجوبا بأطراف الأصابع على الرموش، ويمكن أن يستخدم على الحواجب ليجعله كثيف.كمرطب للشفاة:يعتبر زيت الجوجوبا بديل أكثر من رائع عن مرطب الشفاه، لأنه يهدى تشقق الشفاه ويجعلها ناعمة عن طريق وضع القليل من الزيت على الشفاه قبل وضع المكياج على البشرة.