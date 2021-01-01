6 استخدامات مختلفة للخل.. تعرف عليها

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استخدامات مختلفة للخل

الخل واحد من المكونات الأساسية الموجودة في أي منزل، وذلك لاستخدامها في تجهيز بعض الأكلات كالسلطة والتتبيلات المختلف، ولكن هناك الكثير من الاستخدامات التي لا حصر لها يمكن أن تنفذ بكوب واحد من الخل أو أقل، ولكن من المهم ملاحظة أن هناك أنواعًا مختلفة من الخل ولكل منها غرضه الخاص، يتم استخدام خل "البلسميك " في الغالب للطبخ وتتبيل السلطة بجانب استخدام الخل الأبيض، ورغم أنه صالح للأكل فأن خل التفاح هو واحد من أكثر أنواع الخل تنوعًا، مع العديد من استخدامات الطهي مثل التنظيف والأغراض الأخرى، لذا يستعرض "اليوم السابع"بعض استخدامات مختلف للخل وفقاً لموقع "realsimple" كما يلي:

تنظيف وتطهير جميع الأغراض
يمكن استبدال الخل بدلا من الكثير من المواد الكيميائية الضارة، وذلك بخلط كمية متساوية من الخل والماء في بخاخة، وذلك لتنظيف كل شيء بدءً من الأرضيات الخشبية وحتى الأسطح، ويمكن إضافة الزيت العطري لإعطاء رائحه مميزة.

مزيل للدهون
يمكن استخدام إسفنجة مليئة بالخل ومسح الأسطح الدهنية بجوار البوتاجاز للتخلص من بقع الزيت وآثار الطعام، وإذا كانت البقع قاسية يمكن إضافة المزيد من صودا الخبز.

التخلص من القشرة في الشعر
إذا كنت تعاني من قشرة الشعر فيمكنك خلط فنجان من الخل على الشامبو المستخدم ورجه جيدا ثم غسل الشعر به بشكل جيد، وتركه مدة 10 دقائق ثم شطفه وترطيبه.

الخل مزيل شمع
يمكن استخدام الخل للتخلص من بقايا الشمع الزائدة، ما عليك سوى تسخين الشمع بمجفف الشعر وتغطيته بمنشفة ورقية منقوعة في الخل، قم بإزالة أي بقايا شمع بمنشفة ورقية منقوعة في محلول من نصف ماء ونصف خل.

منظف رأس الدش
قد تلاحظ فجأة بانسداد الدش، وذلك بسبب المواد اللزجة، والأملاح المتراكمة، فقط املأ كيسًا بلاستيكيًا بالخل وثبته فوق رأس الدش باستخدام أشرطة مطاطية، انتظر ساعتين على الأقل ثم قم بتشغيل الماء لبضع دقائق خلال رأس الدش قبل الاستخدام. يمكنك أيضًا إزالة رأس الدش وغمرها في الخل بدلًا من ذلك.

معزز ومعطر للاستحمام
يمكن إضافة نصف كوب من خل التفاح إلى ماء الاستحمام لتهدئة البشرة الجافة، ويمكن أن إضافة الزيت العطري له كمقاومة الروائح الكريهة والتعطير.

المصدر: موقع "realsimple"

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