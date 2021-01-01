6 استخدامات مختلفة للخل.. تعرف عليها

الخل واحد من المكونات الأساسية الموجودة في أي منزل، وذلك لاستخدامها في تجهيز بعض الأكلات كالسلطة والتتبيلات المختلف، ولكن هناك الكثير من الاستخدامات التي لا حصر لها يمكن أن تنفذ بكوب واحد من الخل أو أقل، ولكن من المهم ملاحظة أن هناك أنواعًا مختلفة من الخل ولكل منها غرضه الخاص، يتم استخدام خل "البلسميك " في الغالب للطبخ وتتبيل السلطة بجانب استخدام الخل الأبيض، ورغم أنه صالح للأكل فأن خل التفاح هو واحد من أكثر أنواع الخل تنوعًا، مع العديد من استخدامات الطهي مثل التنظيف والأغراض الأخرى، لذا يستعرض "اليوم السابع"بعض استخدامات مختلف للخل وفقاً لموقع "realsimple" كما يلي:
تنظيف وتطهير جميع الأغراض
يمكن استبدال الخل بدلا من الكثير من المواد الكيميائية الضارة، وذلك بخلط كمية متساوية من الخل والماء في بخاخة، وذلك لتنظيف كل شيء بدءً من الأرضيات الخشبية وحتى الأسطح، ويمكن إضافة الزيت العطري لإعطاء رائحه مميزة.
مزيل للدهون
يمكن استخدام إسفنجة مليئة بالخل ومسح الأسطح الدهنية بجوار البوتاجاز للتخلص من بقع الزيت وآثار الطعام، وإذا كانت البقع قاسية يمكن إضافة المزيد من صودا الخبز.
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