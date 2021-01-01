قد يصل جهاز Lenovo Legion Y700 عالميًا قريبًا



Lenovo Legion Y700 Lenovo Legion Y700

يبدو ان لينوفو تنوي إطلاق الجهاز اللوحي Legion Y700 خارج الصين، فقد ظهر الجهاز على العديد من صفحات المنتج في العديد من مواقع Lenovo المنتشرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأرجنتين وبنغلاديش والبرازيل وكولومبيا وألمانيا وهونغ كونغ وكوريا وبيرو وسلوفاكيا وسنغافورة واسبانيا.



ومن المثير للاهتمام أن الأسواق الدولية الرئيسية لشركة Lenovo مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا تقدم ببساطة صفحة خطأ 404 عند البحث عن “Legion Y700” أو “88GMY70?، لذلك سيكون من الأفضل لعشاق الأجهزة اللوحية الذين يأملون في الحصول على تم إطلاق Lenovo Legion Y700 لتخفيف توقعاتهم في الوقت الحالي.



ومع ذلك، فإنه من الجدير بالذكر ان لينوفو ستكون موجودة بمؤتمر CES 2023 من 5 يناير إلى 8 يناير، لذلك قد يتم الكشف عن المزيد في ذلك الوقت.