قد يصل جهاز Lenovo Legion Y700 عالميًا قريبًا

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › قد يصل جهاز Lenovo Legion Y700 عالميًا قريبًا

صورة الخبر: Lenovo Legion Y700
Lenovo Legion Y700

يبدو ان لينوفو تنوي إطلاق الجهاز اللوحي Legion Y700 خارج الصين، فقد ظهر الجهاز على العديد من صفحات المنتج في العديد من مواقع Lenovo المنتشرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأرجنتين وبنغلاديش والبرازيل وكولومبيا وألمانيا وهونغ كونغ وكوريا وبيرو وسلوفاكيا وسنغافورة واسبانيا.

ومن المثير للاهتمام أن الأسواق الدولية الرئيسية لشركة Lenovo مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا تقدم ببساطة صفحة خطأ 404 عند البحث عن “Legion Y700” أو “88GMY70?، لذلك سيكون من الأفضل لعشاق الأجهزة اللوحية الذين يأملون في الحصول على تم إطلاق Lenovo Legion Y700 لتخفيف توقعاتهم في الوقت الحالي.

ومع ذلك، فإنه من الجدير بالذكر ان لينوفو ستكون موجودة بمؤتمر CES 2023 من 5 يناير إلى 8 يناير، لذلك قد يتم الكشف عن المزيد في ذلك الوقت.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على قد يصل جهاز Lenovo Legion Y700 عالميًا قريبًا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
86533

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager